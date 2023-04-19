Выбираем хорошую видеокарту для игр в 4K: RTX 4070 против 3080 Ti

В Red Dead Redemption 2 в 4К с ультра-пресетом средняя частота кадров составляла 66 к/с (RTX 4070) и 69 к/с (RTX 3080 Ti), в очень редких событиях - 13 к/с и 2 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась с теми же параметрами и в том же разрешении, что и первая игра. В среднем в ней удалось получить 51 к/с (с RTX 4070) и 47 к/с (RTX 3080 Ti), в крайне редких событиях - 25 и 38 к/с соответственно.

Assassin's Creed Valhalla шла со средней частотой кадров в районе 64 к/с (с RTX 4070) и 61 к/с (с RTX 3080 Ti), в очень редких событиях - 52 к/с и 2 к/с.