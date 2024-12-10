Выбираем старую топовую видеокарту: RTX 2080 Ti 11 ГБ против RX 6800 XT 16 ГБ

Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с ультра-графикой. В среднем в ней удалось получить 70 к/с (RTX 2080 Ti) и 137 к/с (RX 6800 XT).

Call of Duty: Modern Warfare 3 шла тоже с ультра-пресетом. Средняя частота кадров здесь равнялась 75 к/с (2080 Ti) и 132 к/с (6800 ХТ).

Игра God of War Ragnarök тестировалась с графикой Ultra. Средний FPS в этой игре составлял 73 к/с (RTX 2080 Ti) и 86 к/с (RX 6800 XT).

В игре Warhammer 40K: Space Marine 2 на высоких настройках графики средняя производительность была на уровне 56 к/с (с 2080 Ti) и 91 к/с (с 6800 ХТ).

Black Myth: Wukong запускалась с пресетом Cinematic. В среднем в ней частота кадров составляла 39 к/с (2080 Ti) и 46 к/с (6800 ХТ).

The Last of Us тестировалась с ультра-графикой. Средний FPS в ней равнялся 50 к/с и 74 к/с (с 2080 Ti и 6800 ХТ соответственно).

Starfield шла с графикой Custom. Средняя производительность здесь находилась в районе 46 к/с (2080 Ti) и 70 к/с (6800 ХТ).

В игре Star Wars Jedi: Survivor с высокой графикой удалось в среднем получить 66 к/с (2080 Ti) и 76 к/с (6800 ХТ).