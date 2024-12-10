Выбираем старую топовую видеокарту: RTX 2080 Ti 11 ГБ против RX 6800 XT 16 ГБ

Выбираем старую топовую видеокарту: RTX 2080 Ti 11 ГБ против RX 6800 XT 16 ГБС играми лучше справилась RX 6800 XT
Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с ультра-графикой. В среднем в ней удалось получить 70 к/с (RTX 2080 Ti) и 137 к/с (RX 6800 XT).
Call of Duty: Modern Warfare 3 шла тоже с ультра-пресетом. Средняя частота кадров здесь равнялась 75 к/с (2080 Ti) и 132 к/с (6800 ХТ).
Игра God of War Ragnarök тестировалась с графикой Ultra. Средний FPS в этой игре составлял 73 к/с (RTX 2080 Ti) и 86 к/с (RX 6800 XT).
В игре Warhammer 40K: Space Marine 2 на высоких настройках графики средняя производительность была на уровне 56 к/с (с 2080 Ti) и 91 к/с (с 6800 ХТ).
Black Myth: Wukong запускалась с пресетом Cinematic. В среднем в ней частота кадров составляла 39 к/с (2080 Ti) и 46 к/с (6800 ХТ).
The Last of Us тестировалась с ультра-графикой. Средний FPS в ней равнялся 50 к/с и 74 к/с (с 2080 Ti и 6800 ХТ соответственно).
Starfield шла с графикой Custom. Средняя производительность здесь находилась в районе 46 к/с (2080 Ti) и 70 к/с (6800 ХТ).
В игре Star Wars Jedi: Survivor с высокой графикой удалось в среднем получить 66 к/с (2080 Ti) и 76 к/с (6800 ХТ).
A Plague Tale: Requiem тестировалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 65 к/с (2080 Ti) и 76 к/с (6800 ХТ).
Forza Horizon 5 шла с ультра-графикой. Средний FPS здесь составлял 115 к/с (2080 Ti) и 181 к/с (6800 ХТ).
В игре Assassin’s Creed Valhalla запускалась с пресетом Ultra High. В среднем удалось получить в ней 91 к/с (2080 Ti) и 122 к/с (6800 ХТ).
Counter-Strike 2 шла с пресетом Very High. Средняя производительность в ней находилась на уровне 252 к/с (с 2080 Ti) и 356 к/с (с 6800 ХТ).
Игра Hogwarts Legacy запускалась с графикой High. Средняя частота кадров в ней составляла 76 к/с (2080 Ti) и 95 к/с (6800 ХТ).
Dying Light 2 Stay Human тестировалась с высоким пресетом. Средний FPS в ней равнялся 75 к/с (RTX 2080 Ti) и 104 к/с (RX 6800 XT).
Cyberpunk 2077 шла с пресетом Custom. В среднем в этой игре производительность находилась в районе 72 к/с (2080 Ti) и 87 к/с (6800 ХТ).
Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-графикой. Средняя частота кадров здесь равнялась 59 к/с (с 2080 Ti) и 94 к/с (с 6800 ХТ).
Вывод
В целом гораздо лучше для игр подходит RX 6800 XT. Она оказалась на 42,5% быстрее, чем 2080 Ti (114 к/с и 80 к/с в среднем соответственно), в разрешении 1440p.
Тестовый стенд:
- матплата: ASUS ROG STRIX X670E-F;
- оперативная память: G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
- процессор: AMD RYZEN 7 7700X;
- система охлаждения: LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
- накопитель: WD BLACK SN850X;
- блок питания: COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0;
- корпус: Lian Li Lancool III RGB.