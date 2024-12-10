Компьютеры
Опубликовано 10 декабря 2024, 02:15
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Выбираем старую топовую видеокарту: RTX 2080 Ti 11 ГБ против RX 6800 XT 16 ГБ

С играми лучше справилась RX 6800 XT
На YouTube-канале GPU Tester эксперт сравнил по быстродействию в 1440p NVIDIA RTX 2080 Ti и RX 6800 XT.
Выбираем старую топовую видеокарту: RTX 2080 Ti 11 ГБ против RX 6800 XT 16 ГБ
© GPU Tester

Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с ультра-графикой. В среднем в ней удалось получить 70 к/с (RTX 2080 Ti) и 137 к/с (RX 6800 XT).

Call of Duty: Modern Warfare 3 шла тоже с ультра-пресетом. Средняя частота кадров здесь равнялась 75 к/с (2080 Ti) и 132 к/с (6800 ХТ).

Игра God of War Ragnarök тестировалась с графикой Ultra. Средний FPS в этой игре составлял 73 к/с (RTX 2080 Ti) и 86 к/с (RX 6800 XT).

В игре Warhammer 40K: Space Marine 2 на высоких настройках графики средняя производительность была на уровне 56 к/с (с 2080 Ti) и 91 к/с (с 6800 ХТ).

Black Myth: Wukong запускалась с пресетом Cinematic. В среднем в ней частота кадров составляла 39 к/с (2080 Ti) и 46 к/с (6800 ХТ).

The Last of Us тестировалась с ультра-графикой. Средний FPS в ней равнялся 50 к/с и 74 к/с (с 2080 Ti и 6800 ХТ соответственно).

Starfield шла с графикой Custom. Средняя производительность здесь находилась в районе 46 к/с (2080 Ti) и 70 к/с (6800 ХТ).

В игре Star Wars Jedi: Survivor с высокой графикой удалось в среднем получить 66 к/с (2080 Ti) и 76 к/с (6800 ХТ).

Выбираем старую топовую видеокарту: RTX 2080 Ti 11 ГБ против RX 6800 XT 16 ГБ
© GPU Tester

A Plague Tale: Requiem тестировалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 65 к/с (2080 Ti) и 76 к/с (6800 ХТ).

Forza Horizon 5 шла с ультра-графикой. Средний FPS здесь составлял 115 к/с (2080 Ti) и 181 к/с (6800 ХТ).

В игре Assassin’s Creed Valhalla запускалась с пресетом Ultra High. В среднем удалось получить в ней 91 к/с (2080 Ti) и 122 к/с (6800 ХТ).

Counter-Strike 2 шла с пресетом Very High. Средняя производительность в ней находилась на уровне 252 к/с (с 2080 Ti) и 356 к/с (с 6800 ХТ).

Игра Hogwarts Legacy запускалась с графикой High. Средняя частота кадров в ней составляла 76 к/с (2080 Ti) и 95 к/с (6800 ХТ).

Dying Light 2 Stay Human тестировалась с высоким пресетом. Средний FPS в ней равнялся 75 к/с (RTX 2080 Ti) и 104 к/с (RX 6800 XT).

Cyberpunk 2077 шла с пресетом Custom. В среднем в этой игре производительность находилась в районе 72 к/с (2080 Ti) и 87 к/с (6800 ХТ).

Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-графикой. Средняя частота кадров здесь равнялась 59 к/с (с 2080 Ti) и 94 к/с (с 6800 ХТ).

Вывод

В целом гораздо лучше для игр подходит RX 6800 XT. Она оказалась на 42,5% быстрее, чем 2080 Ti (114 к/с и 80 к/с в среднем соответственно), в разрешении 1440p.

Тестовый стенд:

  • матплата: ASUS ROG STRIX X670E-F;
  • оперативная память: G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
  • процессор: AMD RYZEN 7 7700X;
  • система охлаждения: LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
  • накопитель: WD BLACK SN850X;
  • блок питания: COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0;
  • корпус: Lian Li Lancool III RGB.