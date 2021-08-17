Вышел обзор одного из самых маленьких в мире компьютеров

Вышел обзор одного из самых маленьких в мире компьютеровЭто модель M1T
Китайский ПК M1T по габаритам напоминает спичечный коробок, и это очень удивило. В комплекте можно найти, кроме устройства, кабель HDMI, инструкцию, зарядку.
По словам блогера, ПК при работе использует столько же энергии, сколько LED-лампочка. При этом шум при использовании устройства есть, но он совершенно не мешает.
Огорчает небольшое количество разъёмов для подключения разных устройств. Это слот для Micro SD, для гарнитуры и пара разъёмов USB.
Производительность ПК - на высоте, как отмечает автор. Всё работает быстро и в браузере, и в системе. Правда, веб-страницы всё-таки грузятся медленнее, чем на мощных полноценных компьютерах, но это не критично.
Сигнал по Wi-Fi модель тоже ловит отлично, даже через две стены от роутера. Но скорость скачивания уже через 10 метров - всего 21 Mbps, а скорость отдачи - 45 Mbps. Проводное подключение здесь, к сожалению, невозможно из-за отсутствия необходимого разъёма. По возможности специалист советует поместить роутер в одной комнате с ПК для увеличения скорости.
Система охлаждения отлично справляется со своей задачей. Максимальной температуры - 73 градусов - удалось достичь только при тестировании Linx. То есть компьютер, делает вывод эксперт, не склонен к нагреву или перегреву. Также на нём можно легко монтировать видео и скачивать программы с торрентов. А вот из игр идти будут приемлемо только старые типа Diablo 2, S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, Heroes 5.
Отлично воспроизводятся фильмы и вообще любые видео в разрешении до 4К. Причём и при просмотре через телевизор, и при запуске роликов на YouTube.
В целом автор посоветовал девайс прежде всего пользователям, которые хотят приобрести устройство для поиска информации в интернете, пользования соцсетями, скачивания и просмотра видео. Также на нём можно работать с текстом и обрабатывать ролики и фотографии (правда, не на профессиональном уровне).