Вышел обзор одного из самых маленьких в мире компьютеров

Китайский ПК M1T по габаритам напоминает спичечный коробок, и это очень удивило. В комплекте можно найти, кроме устройства, кабель HDMI, инструкцию, зарядку.

По словам блогера, ПК при работе использует столько же энергии, сколько LED-лампочка. При этом шум при использовании устройства есть, но он совершенно не мешает.

Огорчает небольшое количество разъёмов для подключения разных устройств. Это слот для Micro SD, для гарнитуры и пара разъёмов USB.

Производительность ПК - на высоте, как отмечает автор. Всё работает быстро и в браузере, и в системе. Правда, веб-страницы всё-таки грузятся медленнее, чем на мощных полноценных компьютерах, но это не критично.