Вытянет ли? i3-12100F дополнили RTX 4060 Ti и испытали в играх

Игра Resident Evil 4 Remake шла с высоким пресетом. В среднем в ней частота кадров составила 89 к/с, минимальная - 43 к/с, максимальная - 97 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась на настройках графики Extreme, с RT Extreme. Средний FPS здесь находился на уровне 96 к/с, минимальный - 55 к/с, максимальный - 107 к/с.

Fortnite шла на низких настройках графики и на настройках графики Epic. В этой игре в первом случае средняя производительность равнялась 245 к/с, минимальная - 181 к/с, максимальная - 281 к/с, во втором - 130 к/с, 81 к/с и 143 к/с соответственно.

Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в данной игре находилась на уровне 121 к/с, минимальная - 90 к/с, максимальная - 145 к/с.

God of War шла тоже с ультра-пресетом. В среднем здесь производительность равнялась 122 к/с, минимальная - 71 к/с, а максимальная - 155 к/с.

Игра GTA 5 шла на ультра-настройках с MSAA x4. Средний FPS находился в ней на уровне 131 к/с, минимальный - 105 к/с, максимальный - 145 к/с.

Spider-Man Miles Morales тестировалась с RT и без этой функции. Настройки графики при этом были очень высокие. Без RT удалось достичь в среднем 94 к/с, минимально - 67 к/с, максимально - 99 к/с, с RT - 66 к/с, 40 к/с и 64 к/с.