Вытянет ли? i3-12100F дополнили RTX 4060 Ti и испытали в играх

Battlefield 2042 шла на ультра-графике. В среднем в этой игре производительность находилась в районе 110 к/с, минимальная частота кадров составляла 82 к/с, максимальная - 124 к/с.

The Last OF US Part 1 запускалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в данном случае равнялась 59 к/с, минимальная - 50 к/с, максимальная - 77 к/с.

Sons Of The Forest тестировалась тоже на ультра-настройках. Средний FPS в этой игре находился на уровне 84 к/с, минимальный - 68 к/с, максимальный - 119 к/с.

Cyberpunk 2077 шла на ультра-настройках без RT, с RT ULTRA, а также с RT ULTRA DLSS 3 Quality. В первом случае показатели средней производительности составляли около 279 к/с, минимальный FPS - 65 к/с, максимальный - 515 к/с. Во втором случае эти значения равнялись 46 к/с, 43 к/с и 53 к/с, в третьем - 114 к/с, 107 к/с и 120 к/с.

Игра Elden Ring запускалась на настройках графики Maximum. При этом с RT Maximum средний FPS находился на уровне 52 к/с, минимальный - 43 к/с, максимальный - 57 к/с, без RT - 59 к/с, 51 к/с и 60 к/с соответственно.

Hogwarts Legacy шла с ультра-пресетом. Без активации других дополнительных функций можно было в ней в среднем получить 60 к/с, минимально - 45 к/с, максимально - 216 к/с. С DLSS 3 Quality показатели составляли уже 130 к/с, 108 и 143 к/с соответственно, с RT ULTRA - 35 к/с, 27 к/с и 47 к/с, с RT ULTRA, DLSS3 Quality - 72 к/с, 58 к/с и 85 к/с.

Rainbow Six Siege шла на настройках графики Low и Ultra. В среднем в первом случае удалось получить 297 к/с, минимально - 199 к/с, максимально - 258 к/с, с пресетом Ultra - 246 к/с, 192 к/с и 368 к/с.

VALORANT запускалась с пресетом Low и High. На низких настройках графики средняя частота кадров равнялась 320 к/с, минимальная - 212 к/с, максимальная - 374 к/с, на высоких настройках с MSAA x4 - 330 к/с, 216 к/с и 414 к/с.

Вывод

В среднем во всех протестированных играх от сборки Core i3-12100F + RTX 4060 Ti 8GB вы можете ожидать 135 к/с. Минимум у вас при этом будет около 92 к/с, максимум - около 171 к/с.

Характеристики игрового компьютера: