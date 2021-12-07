Windows 10 против Windows 11 на процессорах AMD Ryzen: кто быстрее?Системы проверили в восьми играх
Автор канала проверил быстродействие двух версий операционных системы Windows: 10-й и 11-й. Обе конфигурации включали процессор AMD Ryzen 9 5950X, материнскую плату MSI MEG X570 Unify, видеокарту AMD RX 6900 XT, оперативную память G.Skill Trident Z Neo 2x16GB, 3600 CL16-16-16-36. Из игровых проектов для тестирования были отобраны: Far Cry 6, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, F1 2021, Mount & Blade II: Bannerlord, Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion, Mafia: Definitive Edition, Microsoft Flight Simulator.
В Far Cry 6 на ультра-настройках в 1080p удаётся получить в среднем на Windows 10 и Windows 11 одинаковое число кадров: 123-130 к/с. Правда, при этом в редких событиях производительность на Windows 10 снижается до 86 к/с, а на Windows 11 - до 90 к/с.
С теми же параметрами, что и Far Cry 6, запускается Tom Clancy's Rainbow Six Siege. При этом разница в средней производительности здесь составляет примерно 20 к/с: около 600 к/с на Windows 10 и примерно 620 к/с на Windows 11. В редких событиях значение быстродействия ниже оказывается также на Windows 10: 444 к/с против 445 к/с.
Также на ультра-настройках в 1080p идёт F1 2021. Разрыв между Windows 10 и 11 в игре незначительный: 312 к/с в среднем на 10-й версии против 317 к/с на 11-й. В редких событиях значения примерно идентичны: 195 к/с и 194 к/с соответственно.
Mount & Blade II: Bannerlord с «очень высокими» (Very High) установленными параметрами графики и в 1080p чуть лучше идёт на Windows 11: с около 195-200 к/с в среднем и 113 к/с в редких событиях. В то же время на Windows 10 удаётся получить примерно 192-193 к/с и 119 к/с соответственно. Временами среднее число кадров в процессе игры выравнивалось.
Cyberpunk 2077 с ультра-настройками и в 1080p при игре в городе идёт одинаково на обеих системах: средняя производительность составляет примерно 110 к/с. В редких событиях на Windows 10 число кадров снижается до 90 к/с, на Windows 11 - до 91 к/с. За городом среднее значения быстродействия оказывается немного лучше на Windows 10: 115-119 к/с против 114-117 к/с.
В Watch Dogs: Legion на пресете Ultra и в 1080p лучший результат достигается на Windows 11: 110-111 к/с в среднем против 106-107 к/с. В редких событиях между конфигурациями разница составляет всего 1 кадр: 84 к/с против 83 к/с соответственно.
Mafia: Definitive Edition запускается на оптимальных настройках и в 1080p. Частота кадров на Windows 10 и Windows 11 получается почти одинаковой, с небольшим преобладанием Windows 10: около 150 к/с против 145 к/с. При этом в редких событиях сильнее снижается производительность на сборке с 10-й версией: до 67 к/с.
С ультра-графикой и в 1080p в Microsoft Flight Simulator чуть лучше FPS оказывается на Windows 10: 73-75 к/с в среднем против 72-73 к/с. В редких событиях число кадров снижается до 52 к/с в обоих случаях.