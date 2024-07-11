Windows 11 23H2, 22H2 и 21H2 сравнили по производительности в играх

В игре Resident Evil 4 в 1080p средняя производительность равнялась 273 к/с (23Н2), 270 к/с (22Н2) и 269 к/с (21Н2), в 1440p — 223, 223 и 221 к/с соответственно.

Ghost of Tsushima запускалась в 1080p со средней частотой кадров 183 к/с (23Н2 и 22Н2) и 182 к/с (21Н2), в разрешении 1440p — 152 (23Н2) и 151 (22Н2 и 21Н2) к/с.

Horizon Forbidden West шла в 1080p со средним FPS 182 к/с (с 23Н2), 179 к/с (с 22Н2) и 178 к/с (с 21Н2), в 1440p — со 148 к/с во всех случаях.

Call of Duty Modern Warfare III тестировалась в 1080p со средней производительностью 229 к/с (23Н2) и 227 к/с (22Н2 и 21Н2), в 1440p — со 171 к/с и 168 к/с соответственно. При повторном запуске в 1080p удалось получить в среднем 277, 272 и 268 к/с с 23Н2, 22Н2 и 21Н2 соответственно, в 1440p — 213, 209 и 208 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 шла в 1080p со средней частотой кадров 197 к/с (23Н2), 196 к/с (22Н2) и 193 к/с (21Н2), в 1440p — со 173, 171 и 171 к/с соответственно.