Windows 11 23H2, 22H2 и 21H2 сравнили по производительности в играх

Windows 11 23H2, 22H2 и 21H2 сравнили по производительности в играхКакая версия быстрее?
В игре Resident Evil 4 в 1080p средняя производительность равнялась 273 к/с (23Н2), 270 к/с (22Н2) и 269 к/с (21Н2), в 1440p — 223, 223 и 221 к/с соответственно.
Ghost of Tsushima запускалась в 1080p со средней частотой кадров 183 к/с (23Н2 и 22Н2) и 182 к/с (21Н2), в разрешении 1440p — 152 (23Н2) и 151 (22Н2 и 21Н2) к/с.
Horizon Forbidden West шла в 1080p со средним FPS 182 к/с (с 23Н2), 179 к/с (с 22Н2) и 178 к/с (с 21Н2), в 1440p — со 148 к/с во всех случаях.
Call of Duty Modern Warfare III тестировалась в 1080p со средней производительностью 229 к/с (23Н2) и 227 к/с (22Н2 и 21Н2), в 1440p — со 171 к/с и 168 к/с соответственно. При повторном запуске в 1080p удалось получить в среднем 277, 272 и 268 к/с с 23Н2, 22Н2 и 21Н2 соответственно, в 1440p — 213, 209 и 208 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 шла в 1080p со средней частотой кадров 197 к/с (23Н2), 196 к/с (22Н2) и 193 к/с (21Н2), в 1440p — со 173, 171 и 171 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn запускалась в 1080p со средней частотой кадров 242 к/с (23Н2), 237 к/с (22Н2) и 238 к/с (21Н2), в 1440p — со 184, 180 и 179 к/с соответственно.
The Last of Us шла в разрешении Full HD со средней производительностью 171 к/с (23Н2 и 22Н2) и 170 к/с (21Н2), в 2К — со 144, 141 и 142 к/с соответственно.
God of War тестировалась в 1080p со средним FPS 231 к/с (23Н2), 227 к/с (22Н2) и 226 к/с (21Н2), в 1440p — со 184 к/с, 184 к/с и 181 к/с соответственно.
В игре Spider-Man в 1080p средняя производительность составляла 302 к/с (23Н2), 296 к/с (22Н2) и 293 к/с (21Н2), в 1440p — 254, 254 и 252 к/с соответственно.
Игра Dying Light 2 шла в 1080p со средней частотой кадров 236 к/с (23Н2), 233 к/с (22Н2) и 231 к/с (21Н2), в 1440p — со 193, 192 и 192 к/с соответственно.
Вывод
В целом разница между Windows 11 23Н2 и 22Н2 или 21Н2 была очень незначительной. В 1080p она составляла 0,8% (229 к/с и 227 к/с) и 1,8% (229 к/с и 225 к/с) соответственно, в 1440p — 0,5% (185 к/с и 184 к/с) и 1,1% (185 к/с и 183 к/с) соответственно.
Характеристики игровой сборки:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9−14900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4×16GB DDR5 6000MHz.