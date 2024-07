Windows 11 23H2, 22H2 и 21H2 сравнили по производительности в играх

Horizon Zero Dawn запускалась в 1080p со средней частотой кадров 242 к/с (23Н2), 237 к/с (22Н2) и 238 к/с (21Н2), в 1440p — со 184, 180 и 179 к/с соответственно.

The Last of Us шла в разрешении Full HD со средней производительностью 171 к/с (23Н2 и 22Н2) и 170 к/с (21Н2), в 2К — со 144, 141 и 142 к/с соответственно.

God of War тестировалась в 1080p со средним FPS 231 к/с (23Н2), 227 к/с (22Н2) и 226 к/с (21Н2), в 1440p — со 184 к/с, 184 к/с и 181 к/с соответственно.

В игре Spider-Man в 1080p средняя производительность составляла 302 к/с (23Н2), 296 к/с (22Н2) и 293 к/с (21Н2), в 1440p — 254, 254 и 252 к/с соответственно.

Игра Dying Light 2 шла в 1080p со средней частотой кадров 236 к/с (23Н2), 233 к/с (22Н2) и 231 к/с (21Н2), в 1440p — со 193, 192 и 192 к/с соответственно.

Вывод

В целом разница между Windows 11 23Н2 и 22Н2 или 21Н2 была очень незначительной. В 1080p она составляла 0,8% (229 к/с и 227 к/с) и 1,8% (229 к/с и 225 к/с) соответственно, в 1440p — 0,5% (185 к/с и 184 к/с) и 1,1% (185 к/с и 183 к/с) соответственно.

