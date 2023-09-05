X99H V1.41 — самая дешёвая матплата для современных процессоров Xeon. И её стоит покупать

В один слот памяти вы сможете устанавливать модули до 32 Гб. Для установки видеокарты в материнской плате есть один слот. Кроме того, присутствует один слот M.2 для SSD.

Для тестирования к материнской плате ведущий подобрал процессор Xeon E5 2640 v3, оперативную память Klisre DDR4 (2 плашки по 8 Гб с частотой 2666 МГц), кулер DeepCool Archer Big Pro, видеокарту RTX 3080.

Экспериментальным путём удалось обнаружить, что процессор Xeon E5 2640 v3 способен работать с понижением напряжения на 100 mV. Правда, в целом этот экземпляр процессора оказался не самым удачным. Результаты тестирования смотрите выше на изображениях.

Поскольку тестирование проводилось в открытом стенде, то температуры были выше, чем могли бы быть на самом деле (в закрытом корпусе). Несмотря на это, радиатор VRM нагрелся всего до 54 градусов. Максимум удалось при этом достичь нагрева до 64 градусов. Получается, что плата точно справится с процессорами, у которых реальное энергопотребление не более 110-120 Вт.

Спустя 30 минут прохождения Battlefield 5 нагрев радиатора составлял вновь не более 64 градусов.

Вывод

Материнская плата X99H V1.41 точно достойна внимания. Это идеальное решение для супербюджетной игровой сборки. Из минусов платы можно назвать небольшое количество SATA-разъёмов, только один слот M.2 для SSD.