За что люди критикуют Windows 10 и 11: главные недостатки

Многие из нас сталкивались с глюками на Windows. Однако на самом деле их бывает больше, чем вы думаете. И вот основные их разновидности.

Проблемы с драйверами. Из-за этого вы можете, например, столкнуться с «синим экраном смерти». Кроме того, при установке операционной системы на новый ноутбук с Intel Core 11-го поколения установщик не видит SSD. И это не ошибка - так специально сделал производитель Intel. Также после переустановки WIndows можно обнаружить в диспетчере устройств длинный список неизвестных устройств, а находить для них драйверы нужно самостоятельно.

Дизайн программ. Внешний вид планировщика задач, монитора ресурсов и других утилит остаётся тем же, что и 10 лет назад. Причём даже на Windows 11.

Что же касается обновлённой «Панели управления», то она стала максимально непонятной. Половина настроек была перенесена в новые параметры, а половина осталась в «Панели управления».