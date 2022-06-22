За что люди критикуют Windows 10 и 11: главные недостатки

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За что люди критикуют Windows 10 и 11: главные недостаткиА их немало
Ведущий канала «Мой Компьютер» на YouTube рассказал, чем многим пользователям не нравятся 10-я и 11-я версии Windows. Таких минусов довольно много.
Многие из нас сталкивались с глюками на Windows. Однако на самом деле их бывает больше, чем вы думаете. И вот основные их разновидности.
- Проблемы с драйверами. Из-за этого вы можете, например, столкнуться с «синим экраном смерти». Кроме того, при установке операционной системы на новый ноутбук с Intel Core 11-го поколения установщик не видит SSD. И это не ошибка - так специально сделал производитель Intel. Также после переустановки WIndows можно обнаружить в диспетчере устройств длинный список неизвестных устройств, а находить для них драйверы нужно самостоятельно.
- Дизайн программ. Внешний вид планировщика задач, монитора ресурсов и других утилит остаётся тем же, что и 10 лет назад. Причём даже на Windows 11.
Что же касается обновлённой «Панели управления», то она стала максимально непонятной. Половина настроек была перенесена в новые параметры, а половина осталась в «Панели управления».
- Масштабирование. По сути у пользователей современных компьютеров есть выбор: установить масштаб на 100 процентов, но с мелким шрифтом или больше, но с расплывчатым текстом. Правда, чтобы решить эту проблему, нужно самостоятельно задать этот параметр в «Дополнительных параметрах масштабирования», а затем перезайти в систему.
- Обновления. Нередко появляются новости о том, что после установки очередного обновления у пользователей появились проблемы с браузерами, различными программами и пр.
- Слишком много свободы. Например, обычный пользователь может случайно удалить системный файл либо установить программу - «чистильщик» реестра, чтобы сделать это автоматически. Это одна из причин, почему с Windows так много проблем.
- Телеметрия и слежка. Из-за этого приходится устанавливать сторонние программы, чтобы блокировать слежку и сбор данных.
- Реклама, навязывание софта. С этим вы столкнётесь сразу же после того, как установите Windows 10. Удалять этот софт придётся вручную.
- Замедление работы и изоляция ядра. В последних версиях на 20-30 процентов снижается скорость работы системы. Происходит это за счёт функции «Изоляция ядра», благодаря которой обеспечивается дополнительная безопасность.
Источник:Мой Компьютер
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: