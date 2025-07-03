Замена HDD на SSD и другие способы ускорить работу старого ноута

Замена HHD на SSD. Даже бюджетный SATA SSD будет в несколько раз быстрее, чем HHD. В большинстве старых ноутов стоит интерфейс SATA III. Это значит, что подойдут любые SATA SSD на 2,5". Если в ноутбуке нет лота M.2 с поддержкой PCIe, то модели с NVMe нет смысла покупать. Обратите внимание на такие бренды, как Samsung, Kingston, WD, Crucial. Они считаются надёжными и предоставляют гарантию.

Увеличение объёма оперативной памяти. В 2025 году для комфортного пользования Windows 10 или 11 нужно иметь хотя бы 8 ГБ оперативной памяти. Но если вы занимаетесь обработкой фото и видео, запуском виртуальных машин, то вам понадобится 16 ГБ. Обычно в ноутбуках стоит один или два слота для ОЗУ. Узнать это можно при помощи каких-либо бесплатных программ, посмотреть в документации к ноуту либо на сайте производителя.

Очистка системы. Для удаления ненужных программ и автозагрузок зайдите в «Диспетчер задач», затем во вкладку «Автозагрузка». Через «Программы и компоненты» можно удалить разные приложения. Для удаления временных файлов и системного мусора можно воспользоваться отдельной программной или встроенным инструментом «Временные файлы» на Windows 10/11. В «Службах» также можно отключить ненужные процессы, но без опыта лучше их всё-таки не трогать.

Настройка электропитания. Для этого откройте «Панель управления» и «Электропитание». Выберите там в пункте «Дополнительные параметры питания» режим «Сбалансированный» или «Высокая производительность». Последний режим обеспечивает максимальную скорость при работе от сети. Для ноутов с современными аккумуляторами оптимальным будет «Сбалансированный» режим.