Замена HDD на SSD и другие способы ускорить работу старого ноута

Замена HDD на SSD и другие способы ускорить работу старого ноутаВозьмите их себе на заметку
Замена HHD на SSD. Даже бюджетный SATA SSD будет в несколько раз быстрее, чем HHD. В большинстве старых ноутов стоит интерфейс SATA III. Это значит, что подойдут любые SATA SSD на 2,5". Если в ноутбуке нет лота M.2 с поддержкой PCIe, то модели с NVMe нет смысла покупать. Обратите внимание на такие бренды, как Samsung, Kingston, WD, Crucial. Они считаются надёжными и предоставляют гарантию.
Увеличение объёма оперативной памяти. В 2025 году для комфортного пользования Windows 10 или 11 нужно иметь хотя бы 8 ГБ оперативной памяти. Но если вы занимаетесь обработкой фото и видео, запуском виртуальных машин, то вам понадобится 16 ГБ. Обычно в ноутбуках стоит один или два слота для ОЗУ. Узнать это можно при помощи каких-либо бесплатных программ, посмотреть в документации к ноуту либо на сайте производителя.
Очистка системы. Для удаления ненужных программ и автозагрузок зайдите в «Диспетчер задач», затем во вкладку «Автозагрузка». Через «Программы и компоненты» можно удалить разные приложения. Для удаления временных файлов и системного мусора можно воспользоваться отдельной программной или встроенным инструментом «Временные файлы» на Windows 10/11. В «Службах» также можно отключить ненужные процессы, но без опыта лучше их всё-таки не трогать.
Настройка электропитания. Для этого откройте «Панель управления» и «Электропитание». Выберите там в пункте «Дополнительные параметры питания» режим «Сбалансированный» или «Высокая производительность». Последний режим обеспечивает максимальную скорость при работе от сети. Для ноутов с современными аккумуляторами оптимальным будет «Сбалансированный» режим.
Очистка системы охлаждения. Из-за перегрева ноутбук тоже может тормозить. Почистить от пыли систему охлаждения можно как самостоятельно, так и в сервисном центре.
Установка облегчённой версии Windows или оптимизация текущей. Для старых ноутбуков подойдут Windows 10 LTSC/LTSC. Для оптимизации работы отключите визуальные эффекты, ненужные службы, живые плитки и новости в меню «Пуск».
Обновление драйверов. Зайдите в «Диспетчер устройств» и проверьте, есть ли там устройства с жёлтыми значками либо ошибками. Обратите внимание на чипсет, видеоадаптер, сетевые карты.