Замена вентиляторов, чистка от пыли и другие способы сделать работу компьютера тише

Замена вентиляторов, чистка от пыли и другие способы сделать работу компьютера тишеВот что точно нужно попробовать
Очистите от пыли ПК. Перед этим обязательно выключите компьютер. Убирайте пыль с компонентов при помощи кисточки или баллончика со сжатым воздухом. Особенно хорошо очистите вентиляторы, радиатор процессора.
Замените вентиляторы на более тихие. Для этого вам нужны модели с низким уровнем шума, с гидродинамическими или магнитными подшипниками, с большим диаметром (120 мм или выше).
Регулируйте скорость вращения вентиляторов. Для этого можно использовать BIOS, программы SpeedFan или MSI Afterburner либо установить реобас.
Замените стандартное охлаждение процессора. Если у вас процессор среднего уровня, то нужна минимум башенная конструкция с четырьмя теплотрубками и вентилятором 120 мм с 4-пиновым разъёмом, если более мощный — жидкостная система охлаждения.
Избавьтесь от вибрации. Например, она может исходить от HDD. Если вам обязательно нужен такой накопитель, то попробуйте вмонтировать его через резиновые проставки. Они могут идти в комплекте или продаваться отдельно. Главное — чтобы не было контакта накопителя с металлическими элементами корпуса. Также вы можете проклеить мягким материалом типа вспененного полиэтилена места соприкосновения блока питания с другими частями корпуса.
Улучшите звукоизоляцию корпуса. Вы можете обклеить его стенки изнутри шумопоглощающими панелями. Ещё один вариант — купить более качественный корпус.
Перейдите на пассивное охлаждение. Этот способ подойдёт, если вам нужен максимально бесшумный ПК любой ценой.