Замена вентиляторов, чистка от пыли и другие способы сделать работу компьютера тише

Очистите от пыли ПК. Перед этим обязательно выключите компьютер. Убирайте пыль с компонентов при помощи кисточки или баллончика со сжатым воздухом. Особенно хорошо очистите вентиляторы, радиатор процессора.

Замените вентиляторы на более тихие. Для этого вам нужны модели с низким уровнем шума, с гидродинамическими или магнитными подшипниками, с большим диаметром (120 мм или выше).

Регулируйте скорость вращения вентиляторов. Для этого можно использовать BIOS, программы SpeedFan или MSI Afterburner либо установить реобас.

Замените стандартное охлаждение процессора. Если у вас процессор среднего уровня, то нужна минимум башенная конструкция с четырьмя теплотрубками и вентилятором 120 мм с 4-пиновым разъёмом, если более мощный — жидкостная система охлаждения.