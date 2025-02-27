Компьютеры
Опубликовано 27 февраля 2025, 08:15
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Замена вентиляторов, чистка от пыли и другие способы сделать работу компьютера тише

Вот что точно нужно попробовать
Причины сильного шума при работе компьютера могут быть самые разные. Но существуют эффективные методы это исправить.
Замена вентиляторов, чистка от пыли и другие способы сделать работу компьютера тише
© iXBT.com

Очистите от пыли ПК. Перед этим обязательно выключите компьютер. Убирайте пыль с компонентов при помощи кисточки или баллончика со сжатым воздухом. Особенно хорошо очистите вентиляторы, радиатор процессора.

Замените вентиляторы на более тихие. Для этого вам нужны модели с низким уровнем шума, с гидродинамическими или магнитными подшипниками, с большим диаметром (120 мм или выше).

Регулируйте скорость вращения вентиляторов. Для этого можно использовать BIOS, программы SpeedFan или MSI Afterburner либо установить реобас.

Замените стандартное охлаждение процессора. Если у вас процессор среднего уровня, то нужна минимум башенная конструкция с четырьмя теплотрубками и вентилятором 120 мм с 4-пиновым разъёмом, если более мощный — жидкостная система охлаждения.

Замена вентиляторов, чистка от пыли и другие способы сделать работу компьютера тише
© iXBT.com

Избавьтесь от вибрации. Например, она может исходить от HDD. Если вам обязательно нужен такой накопитель, то попробуйте вмонтировать его через резиновые проставки. Они могут идти в комплекте или продаваться отдельно. Главное — чтобы не было контакта накопителя с металлическими элементами корпуса. Также вы можете проклеить мягким материалом типа вспененного полиэтилена места соприкосновения блока питания с другими частями корпуса.

Улучшите звукоизоляцию корпуса. Вы можете обклеить его стенки изнутри шумопоглощающими панелями. Ещё один вариант — купить более качественный корпус.

Перейдите на пассивное охлаждение. Этот способ подойдёт, если вам нужен максимально бесшумный ПК любой ценой.