Замеры первого обзора Core i9-14900K: мощность, игры, энергопотребление

Замеры первого обзора Core i9-14900K: мощность, игры, энергопотреблениеНа что он способен в играх и программах?
Ведущий YouTube-канала Gamers Nexus рассказал, есть ли смысл покупать новый i9-14900K.
Сильнейшими конкурентами нового i9-14900K являются i9-13900K, Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X.
Тестовый стенд включал кулер Alseye Infinite i360 Dual-Pump AIO, материнскую плату Asus Z790 Dark Hero, видеокарту RTX 4090 Strix.
По части энергопотребления i9-14900K оказывается близок к i9-13900K и i9-10900K. То есть потребляет около 287 Вт, тогда как 13900K - 295 Вт, 10900K - 317 Вт. Получается, что это довольно энергоёмкий процессор, который будет труднее охлаждать и разгонять.
Со всеми результатами тестирования в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.
В Rainbow Six Siege с очень высоким пресетом в 1080p процессор 14900K в среднем выдавал 656 к/с. В этом он опережает i9-13900K на почти 2%. Также он оказывается лучше R7 5800X3D на 5 к/с. В 1440p разница становится ещё меньше.
Примерно та же самая ситуация прослеживается и в других играх, среди которых F1 2023, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, FF XIV, Stellaris, Starfield. Хотя нужно сказать, что в FF XIV в 1080p и 1440p процессор занимает первую строчку по производительности, как и в Starfield в 1080p на низких и высоких настройках графики.
Подробности - на изображениях ниже.
Вывод
К сожалению, i9-14900K не показал заметного скачка в производительности по сравнению с предшественником. По возможности вы можете сейчас купить i9-13900K, и он будет работать в играх и программах примерно так же, как новинка.