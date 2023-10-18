Замеры первого обзора Core i9-14900K: мощность, игры, энергопотребление

Сильнейшими конкурентами нового i9-14900K являются i9-13900K, Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X.

Тестовый стенд включал кулер Alseye Infinite i360 Dual-Pump AIO, материнскую плату Asus Z790 Dark Hero, видеокарту RTX 4090 Strix.

По части энергопотребления i9-14900K оказывается близок к i9-13900K и i9-10900K. То есть потребляет около 287 Вт, тогда как 13900K - 295 Вт, 10900K - 317 Вт. Получается, что это довольно энергоёмкий процессор, который будет труднее охлаждать и разгонять.

Со всеми результатами тестирования в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.