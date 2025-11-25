Западный обзорщик назвал лучшие игровые мониторы 2025 г.

Лучший флагманский монитор

Asus ROG Strix XG32UCWMG. Это лучший вариант на сегодня. Вы получите 32-дюймовый 4К WOLED-дисплей с частотой обновления 240 Гц. Если вы хотите сэкономить деньги, то к наиболее выгодным вариантам относятся MSI MPG 321URX, Gigabyte Aorus FO32U2. Большинство характеристик у них такие же, как у Asus.

Если вам нужен 27-дюймовый монитор с частотой обновления 240 Гц, то рассмотрите Dell Alienware AW2725Q. Единственное - у него нет некоторых функций, характерных для премиум-моделей.

Asus ROG Strix XG27UCDMG стоит на 20-35% больше, чем Dell. Но и функций у него больше.

Лучший монитор премиум-класса

Из OLED-мониторов с разрешением 1440р лучше всего сейчас брать Asus ROG Strix XG27AQWMG. Ещё один заслуживающий внимания вариант - это Gigabyte MO27Q28G. Главная разница между ними в том, что у Gigabyte покрытие дисплея матовое, и оно лучше справляется с бликами.

Среди 1440р QD-OLED-мониторов эксперт рекомендует рассмотреть Dell Alienware AW2725D. Другие варианты здесь - это MSI MAG 271QP X24 и MSI MAG 273QP X24. Gigabyte MO27Q2. Все три модели имеют частоту обновления 240 Гц, а Dell - 280 Гц.

Что касается 4К Mini LED, то лучше покупать MSI MPG 274URDFW E16M, AOC U27G4XM, KTC M27P6. Все они представляют собой 27-дюймовые ЖК-дисплеи IPS с разрешением 4К и частотой обновления 160 Гц.

Лучший монитор среднего класса

Gigabyte M27UP - лучший вариант в этой категории. Это 27-дюймовый IPS--дисплей с разрешением 4К и частотой обновления 160 Гц. В качестве альтернатив также можете рассмотреть Asus ROG Strix XG27UCG, Asus ROG Strix XG27UCS, LG 27GR93U, LG 32GR93U, Gigabyte M32UP.

Лучший монитор с HDR по соотношению цены и качества

AOC Q27G40XMN. Он имеет 27", VA-матрицу, разрешение 1440р, частоту обновления 180 Гц. Также у него есть MiniLED-подсветка с 1152 зонами затемнения. Главные недостатки этой модели - плохая подставка с фиксированной высотой и слабые углы обзора. Если этот монитор по каким-то причинам недоступен, то рассмотрите более старый вариант - AOC Q27G3XMN.