Зарубежный обзорщик перечислил лучшие 4K-игровые мониторы 2025 г.

32" 4K HDR-мониторы

Asus ROG Strix XG32UCWMG. Монитор с частотой обновления 240 Гц. При этом у него превосходный набор функций, глянцевое покрытие, которое даёт насыщенный чёрный цвет. Единственный минус этой модели - цена.

MSI MAG 321UPX и 321URX. Лучшие варианты по соотношению цены и качества.

MSI MPG 322URX. Стоит эта модель дороже, чем те, кто выше, и имеет Display Port 2.1.

Asus ROG Swift PG32UCDM. Вариант с отличным набором функций.

Среди других отличных моделей можно назвать Gigabyte Aorus FO32U2, Dell Alienware AW3225QF, Gigabyte Aorus FO32U2P, Samsung Odyssey OLED G81SF, MSI MAG 321UP.

27" 4K HDR-мониторы

Asus ROG Strix XG27UCDMG, Asus ROG Swift PG27UCDM, Dell Alienware AW2725Q, Gigabyte MO27U2, MSI MPG 272URX - всё это отличные варианты для покупки. Общая производительность всех этих моделей схожа, как и в случае с 32-дюймовыми мониторами.

4K HDR LCD-мониторы

Эксперт рекомендует приобретать из этой категории MSI MPG 274URDFW E16M, AOC U27G4XM и KTC M27P6.