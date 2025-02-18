Жидкостное охлаждение только для геймеров: развеяны главные мифы о СЖО

Жидкостное охлаждение только для геймеров: развеяны главные мифы о СЖОВот о чём важно знать
СЖО могут протечь и залить компоненты. Вероятность протечки у подобных качественных систем очень низкая. Как правило, связано это с неправильной установкой или повреждением СЖО. Риск выше при этом у кастомных компонентов.
Жидкостное охлаждение нужно только тем, кто играет. Ещё сильнее нагревать процессор способны нейросетевые вычисления или рендеринг 3D-моделей.
СЖО слишком шумные. При сравнимой производительности качественная система жидкостного охлаждения будет тише воздушной. Особенно заметно это при большой нагрузке. А вот дешёвые модели да, могут шуметь.
СЖО не требует обслуживания. На самом деле нужно регулярно чистить от пыли радиаторы и регулярно проверять уровень жидкости в расширительном бачке кастомных систем жидкостного охлаждения.