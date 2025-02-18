Жидкостное охлаждение только для геймеров: развеяны главные мифы о СЖО

СЖО могут протечь и залить компоненты. Вероятность протечки у подобных качественных систем очень низкая. Как правило, связано это с неправильной установкой или повреждением СЖО. Риск выше при этом у кастомных компонентов.

Жидкостное охлаждение нужно только тем, кто играет. Ещё сильнее нагревать процессор способны нейросетевые вычисления или рендеринг 3D-моделей.