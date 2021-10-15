Журналисты рассказали о сговоре производителей оперативной памяти для компьютеров

Компьютеры
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Журналисты рассказали о сговоре производителей оперативной памяти для компьютеровСвязано это с дефицитом других комплектующих на рынке
Ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech сообщил о планируемом снижении темпов производства модулей оперативной памяти. Об этом заявляют сами производители.
Ведущий канала Сергей Сафонов отметил: скоро компании Samsung, HyperX, Nanya и другие компании начнут производить собственную память стандарта DDR5. При этом они во главе с Micron заявляют, что собираются произвести запчастей меньше, чем раньше. Объясняется это недостатком других комплектующих и кризисом в области микроэлектроники.
Эксперт также добавляет, что Samsung планирует выпустить память DDR5 на 14 нанометрах, но создана она будет с применением ультраглубокого фиолета.
Подробнее о новой технологии DDR5, заключает Сергей, станет известно этой осенью.