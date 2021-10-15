Журналисты рассказали о сговоре производителей оперативной памяти для компьютеров

Ведущий канала Сергей Сафонов отметил: скоро компании Samsung, HyperX, Nanya и другие компании начнут производить собственную память стандарта DDR5. При этом они во главе с Micron заявляют, что собираются произвести запчастей меньше, чем раньше. Объясняется это недостатком других комплектующих и кризисом в области микроэлектроники.