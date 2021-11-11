Знаменитый бенчмарк Cinebench уличили в «ущемлении» процессоров AMD

Знаменитый бенчмарк Cinebench уличили в «ущемлении» процессоров AMDПользователь портала Overclockers сравнил результаты трёх версий этой программы
Для проведения тестирования с применением Cinebench автор статьи взял две конфигурации. Первая базировалась на i3-10105F, вторая - на R7 2700X. Из видеокарт использовались GTX 750Ti и RX 560. При этом пользователь подчёркивает, что SSD-накопитель он брал один и тот же для обеих сборок. Тесты проводились на Cinebench 15, Cinebench 20 и Cinebench 23.
Как видно из сравнений ниже, относительно старых версий программы Intel получает с каждым обновлением баллов больше, чем AMD. Если же в качестве основных взять значения i3-10105F, то будет видно, что R7 2700X со временем становится всё слабее. И даже производительность одного потока с процессором AMD в версиях 20 и 23 уходит в минус по сравнению с продуктом Intel.
Бенчмарк Cinebench сложно назвать объективным в отношении процессоров AMD. Правда, вместе с тем нужно сказать, что даже несмотря на занижение результатов, в представленном тестировании победителем оказывается AMD R7 2700X.