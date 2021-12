А если взять двухлетний процессор AMD с мощной встройкой? Тест Ryzen 3 3200G в современных играх

Всего авторы канала для проверки производительности системы запустили 21 игру. Среди проектов - Grand Theft Auto V, GTA San Andreas Definitive Edition, GTA 3 Definitive Edition, GTA Vice City Definitive Edition, Forza Horizon 5, Fortnite, CS:GO, Valorant, Marvel's Avengers, Call of Duty: Warzone, Assassin's Creed Valhalla, The Witcher 3: Wild Hunt, Resident Evil Village, Red Dead Redemption 2, Microsoft Flight Simulator 2020, Far Cry 6, Days Gone, Forza Horizon 4, Cyberpunk 2077, Apex Legends, Genshin Impact.

В Grand Theft Auto V на стандартных настройках в 1080p в среднем удаётся достичь 56-57 к/с. В редких событиях это значение снижается до 49 к/с.

В другой версии игры - GTA San Andreas Definitive Edition - с низкими настройками в 1080p средняя производительность составляет 40-42 к/с. А в редких событиях число кадров равняется 34 к/с.

В GTA 3 Definitive Edition, которая запускается на низком пресете в 1080p, среднее число кадров находится на уровне 37-38 к/с. В редких событиях это число снижается до 25 к/с.

В GTA Vice City Definitive Edition с низкими настройками в 1080p ситуация похожая. Средний FPS составляет здесь 35-36 к/с, а производительность в редких событиях - 20 к/с.

Forza Horizon 5 с низким пресетом в 1080p идёт со средней частотой кадров в районе 42 к/с. В редких событиях производительность здесь падает до 35 к/с.

В Call of Duty: Warzone с низким разрешением (720p) и на низких настройках возможно получить в среднем 43-45 к/с. В редких событиях же быстродействие составит 37 к/с.