Что брать для игр в 2022 году: новейший Core i3-12100F или проверенный i5-10400F

Что брать для игр в 2022 году: новейший Core i3-12100F или проверенный i5-10400FОпределили на YouTube-канале Benchmark
В ходе обзора на канале Benchmark сборки на основе i3-12100F и i5-10400F запустили в восьми современных играх. Среди этих проектов - Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Hitman 3, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider. Также запускались все игры в 1080p на ультра-настройках.
В Far Cry 6 в результате тестирования удалось получить в среднем с i3-12100F - 104 к/с, с i5-10400F - 96 к/с.
Проект Cyberpunk 2077 шёл с 95 к/с (i3-12100F) и 96 к/с (i5-10400F) в среднем.
Hitman 3 позволяет достичь в среднем с i3-12100F - 125 к/с, с i5-10400F - 115 к/с.
В Assassin's Creed Valhalla средний FPS оказался равен 112 к/с с i3-12100F и 110 к/с с i5-10400F.
В Watch Dogs Legion средняя производительность в обоих случаях составила 92 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась со 135 к/с (i3-12100F) и 137 к/с (i5-10400F) в среднем.
Horizon Zero Dawn шла со средним FPS в пределах 143 к/с (i3-12100F) и 141 к/с (i5-10400F).
В Shadow of the Tomb Raider средняя частота кадров находилась с i3-12100F - на уровне 151 к/с, с i5-10400F - на уровне 153 к/с.
В большинстве игр, как видно из результатов тестирования, лучшую производительность обеспечивал процессор Intel Core i3-12100F.
Конфигурации ПК:
- процессор Intel Core i5-10400F/Intel Core i3-12100F;
- материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK/ASUS Prime Z690-P DDR4;
- оперативная память 32GB (2x16) DDR4 3600 MHz CL16;
- видеокарта Nvidia RTX 3090 24GB;
- SSD Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB.