Что брать для игр в 2022 году: новейший Core i3-12100F или проверенный i5-10400F

В ходе обзора на канале Benchmark сборки на основе i3-12100F и i5-10400F запустили в восьми современных играх. Среди этих проектов - Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Hitman 3, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider. Также запускались все игры в 1080p на ультра-настройках.

В Far Cry 6 в результате тестирования удалось получить в среднем с i3-12100F - 104 к/с, с i5-10400F - 96 к/с.

Проект Cyberpunk 2077 шёл с 95 к/с (i3-12100F) и 96 к/с (i5-10400F) в среднем.

Hitman 3 позволяет достичь в среднем с i3-12100F - 125 к/с, с i5-10400F - 115 к/с.

В Assassin's Creed Valhalla средний FPS оказался равен 112 к/с с i3-12100F и 110 к/с с i5-10400F.