Что изменилось за шесть лет: RX 460 сравнили с RX 6400 в современных играх

Что изменилось за шесть лет: RX 460 сравнили с RX 6400 в современных играхВ целом разница между ними оказалась довольно существенной
Эксперты NJ Tech на YouTube сравнили в 20 игровых проектах в разрешении Full HD производительность видеокарт RX 6400 и RX 460. Главные характеристики графических ускорителей вы можете увидеть ниже.
Среди игр, в которых тестировались видеокарты, были Rainbow Six Extraction, Elden Ring, Assassins Creed: Valhalla, Dying Light 2, Destiny 2: Witch Queen, Cyberpunk 2077 (patch 1.5), Call of Duty: Warzone, God of War, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Resident Evil Village, Hitman 3, Watch Dogs: Legion, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Apex Legends, Shadow of Tomb Raider, Fortnite, PUBG.
В Assassins Creed: Valhalla с DX12 и средним пресетом средняя частота с RX 460 и RX 6400 с PCIe 3.0 составляла 31 к/с и 52 к/с. При сравнении разогнанной RX 460 с RX 6400 с PCle 4.0 эти показатели были следующими: 33 к/с и 57 к/с.
Cyberpunk 2077 шла с DX12, средней графикой, отключенными DLSS и FSR. В среднем в ней производительность равнялась 23 к/с с RX 460 и 38 к/с с RX 6400 (сток), 25 к/с с разогнанной RX 460 и 44 к/с с RX 6400 с PCIe 4.0.
Call of Duty: Warzone с DX12 и высокой частотой кадров запускалась с частотой 30 к/с и 52 к/с в среднем (в стоке, RX 460 и RX 6400 соответственно), а также 34 к/с и 60 к/с (RX 460 с разгоном и RX 6400 с PCle 4.0).
В Forza Horizon 5 с DX12 и высоким пресетом средняя производительность составляла в стоке с RX 460 и 6400 34 к/с и 68 к/с с соответственно, с разогнанной RX 460 и RX 6400 с PCIe 4.0 - 38 к/с и 77 к/с.
Средняя частота кадров в Far Cry 6 со средними настройками и с DX12 составила 38 к/с и 49 к/с с RX 460 и 6400 в стоке, 41 к/с и 64 к/с - с RX 460 с разгоном и RX 6400 с PCIe 4.0.
Watch Dogs: Legion с DX12 и средним пресетом шла со средней частотой кадров в стоке 32 к/с (RX 460) и 53 к/с (RX 6400). Что касается разогнанной RX 460 и RX 6400 с PCIe 4.0, то с ними результаты равнялись 34 к/с и 58 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась со средним пресетом и DX12. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 36 к/с и 62 к/с (сток, RX 460 и RX 6400), а также 39 к/с и 64 к/с (разгон RX 460 и RX 6400 с PCIe 4.0).
В Shadow of Tomb Raider с самыми высокими настройками графики, TAA, DX12 средняя частота кадров равнялась 29 к/с (сток, RX 460) и 47 к/с (сток, RX 6400), 31 к/с (разгон, RX 460) и 57 к/с (сток, RX 6400 с PCIe 4.0).
Fortnite запускалась с DX 12, средним пресетом и Epic View Distance. Средняя частота кадров в этой игре составляла в стоке с RX 460 - 39 к/с, с RX 6400 - 55 к/с, с разогнанной RX 460 - 42 к/с, с RX 6400 в стоке с PCIe 4.0 - 62 к/с.
В PUBG с DX11 и на средних настройках графики средний FPS равнялся 37 к/с и 51 к/с (сток, RX 460 и RX 6400 соответственно), 40 к/с и 57 к/с (загон RX 460 и RX 6400 с PCIe 6400 соответственно).
Со всеми замерами вы можете ознакомиться выше.
Вывод
Как видно из результатов, в среднем в 20 играх видеокарта RX 6400 превосходила конкурента на 30 процентов в стоке и почти на 64 процента при сравнении разогнанной RX 460 и RX 6400 с PCIe 4.0 (33 к/с и 43 к/с, 36 к/с и 59 к/с). Разницы по температуре между устройствами почти нет: RX 460 всего на один градус горячее RX 6400. То же самое можно сказать об общем энергопотреблении.
Конфигурации ПК:
- видеокарта RX 460/RX 6400;
- процессор AMD Ryzen 5 5600X @ Stock Settings;
- материнская плата MSI MEG X570 ACE Motherboard;
- оперативная память G.SKILL Trident Z RGB: 3600MHz 16-19-19-39 (2x16GB);
- система охлаждения Corsair iCUE H115i Elite Capellix;
- блок питания Corsair TX650M Power Supply;
- накопитель 2TB SSD;
- операционная система Windows 10.