Что изменилось за шесть лет: RX 460 сравнили с RX 6400 в современных играх

Среди игр, в которых тестировались видеокарты, были Rainbow Six Extraction, Elden Ring, Assassins Creed: Valhalla, Dying Light 2, Destiny 2: Witch Queen, Cyberpunk 2077 (patch 1.5), Call of Duty: Warzone, God of War, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Resident Evil Village, Hitman 3, Watch Dogs: Legion, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Apex Legends, Shadow of Tomb Raider, Fortnite, PUBG.

В Assassins Creed: Valhalla с DX12 и средним пресетом средняя частота с RX 460 и RX 6400 с PCIe 3.0 составляла 31 к/с и 52 к/с. При сравнении разогнанной RX 460 с RX 6400 с PCle 4.0 эти показатели были следующими: 33 к/с и 57 к/с.

Cyberpunk 2077 шла с DX12, средней графикой, отключенными DLSS и FSR. В среднем в ней производительность равнялась 23 к/с с RX 460 и 38 к/с с RX 6400 (сток), 25 к/с с разогнанной RX 460 и 44 к/с с RX 6400 с PCIe 4.0.

Call of Duty: Warzone с DX12 и высокой частотой кадров запускалась с частотой 30 к/с и 52 к/с в среднем (в стоке, RX 460 и RX 6400 соответственно), а также 34 к/с и 60 к/с (RX 460 с разгоном и RX 6400 с PCle 4.0).

В Forza Horizon 5 с DX12 и высоким пресетом средняя производительность составляла в стоке с RX 460 и 6400 34 к/с и 68 к/с с соответственно, с разогнанной RX 460 и RX 6400 с PCIe 4.0 - 38 к/с и 77 к/с.

Средняя частота кадров в Far Cry 6 со средними настройками и с DX12 составила 38 к/с и 49 к/с с RX 460 и 6400 в стоке, 41 к/с и 64 к/с - с RX 460 с разгоном и RX 6400 с PCIe 4.0.