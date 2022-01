Что лучше в играх - новый Intel i5-12400F, проверенный 10400F или вообще AMD Ryzen 5 5600X?

На YouTube-канале Benchmarks for Gamers запустили три варианта сборки (на базе Intel i5-12400F, 10400F, AMD Ryzen 5 5600X) в девяти играх. Среди этих проектов - Mount & Blade II: Bannerlord, Call of Duty: Warzone, Microsoft Flight Simulator, F1 2021, Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion, Forza Horizon 5, Fortnite.

В Mount & Blade II: Bannerlord на очень высоких настройках в 1080p удалось получить с 10400F - примерно 130-135 к/с в среднем, с i5-12400F и Ryzen 5 5600X - около 170 к/с.

Call of Duty: Warzone шла на ультра-настройках в разрешении 1080p. С i5-10400F в ней частота кадров в среднем составила около 140-150 к/с, с 12400F - около 165-170 к/с, с Ryzen 5 5600X - также примерно 165-170 к/с.

Microsoft Flight Simulator идёт с ультра-пресетом в 1080p. Средний FPS здесь равняется с i5-10400F - около 60 к/с, с 12400F - около 70 к/с, с Ryzen 5 5600X - около 65 к/с.

На ультра-высоких настройках графики запускалась F1 2021. В ней удалось достичь в среднем около 275-280 к/с (10400F), 325 к/с (12400F), 330-335 к/с (5600X).