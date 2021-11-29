Что взять для игр: Core i5-12600K, i7-12700K или i9-12900K

Для проверки быстродействия системы на базе Core i5-12600K, i7-12700K, i9-12900K эксперты запустили каждую конфигурацию в восьми игровых проектах. Из игр были отобраны: Mount & Blade II: Bannerlord, Call of Duty: Warzone, Microsoft Flight Simulator, F1 2021, Far Cry 6, Fortnite, Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion.

В Mount & Blade II: Bannerlord лидирует по производительности i9-12900K с 193-201 к/с в среднем. В то же время средние значения i7-12700K и i5-12600K соответственно составляют 185-194 к/с и 167-175 к/с. В редких событиях у i7-12700K и i9-12900K частота кадров снижается до 94-95 к/с.

С ультра-графикой Call of Duty: Warzone идёт на i5-12600K, i7-12700K, i9-12900K с разрывом между ними примерно в 5-10 кадров: 175-182 к/с, 180-191 к/с, 186-202 к/с в среднем соответственно.

Довольно близкие результаты по частоте кадров получаются в Microsoft Flight Simulator. У i5-12600K это 73-75 к/с в среднем, у i7-12700K - 78-79 к/с, у i9-12900K - 81-82 к/с. В редких же событиях значения снижаются до 54 к/с, 55 к/с и 57 к/с соответственно.

В F1 2021 разрыв между i5-12600K и остальными процессорами заметен сильно, а вот между i7-12700K и i9-12900K - не настолько. Так, среднее значение производительности здесь составляет 296-300 к/с, 329-333 к/с и 333-337 к/с соответственно.