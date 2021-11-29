Что взять для игр: Core i5-12600K, i7-12700K или i9-12900K

Что взять для игр: Core i5-12600K, i7-12700K или i9-12900KКонфигурации протестировали эксперты YouTube-канала Benchmarks for Gamers
Для проверки быстродействия системы на базе Core i5-12600K, i7-12700K, i9-12900K эксперты запустили каждую конфигурацию в восьми игровых проектах. Из игр были отобраны: Mount & Blade II: Bannerlord, Call of Duty: Warzone, Microsoft Flight Simulator, F1 2021, Far Cry 6, Fortnite, Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion.
В Mount & Blade II: Bannerlord лидирует по производительности i9-12900K с 193-201 к/с в среднем. В то же время средние значения i7-12700K и i5-12600K соответственно составляют 185-194 к/с и 167-175 к/с. В редких событиях у i7-12700K и i9-12900K частота кадров снижается до 94-95 к/с.
С ультра-графикой Call of Duty: Warzone идёт на i5-12600K, i7-12700K, i9-12900K с разрывом между ними примерно в 5-10 кадров: 175-182 к/с, 180-191 к/с, 186-202 к/с в среднем соответственно.
Довольно близкие результаты по частоте кадров получаются в Microsoft Flight Simulator. У i5-12600K это 73-75 к/с в среднем, у i7-12700K - 78-79 к/с, у i9-12900K - 81-82 к/с. В редких же событиях значения снижаются до 54 к/с, 55 к/с и 57 к/с соответственно.
В F1 2021 разрыв между i5-12600K и остальными процессорами заметен сильно, а вот между i7-12700K и i9-12900K - не настолько. Так, среднее значение производительности здесь составляет 296-300 к/с, 329-333 к/с и 333-337 к/с соответственно.
В Far Cry 6 ситуация аналогичная: между i7-12700K и i9-12900K разрыв всего в 2-3 кадра: 160-165 к/с и 162-168 к/с в среднем. А вот среднее быстродействие у i5-12600K составило 144-148 к/с.
В Fortnite с настройками Competitive вперёд вырывается i9-12900K со средней производительностью в районе 490 к/с. У i7-12700K частота кадров в среднем составляет около 445 к/с, у i5-12600K - около 425 к/с. При установке настроек графики Epic разницы почти нет: результаты оказываются в районе 230-235 к/с, 235-240 к/с и 235-240 к/с соответственно.
В Cyberpunk 2077 средняя частота кадров у i7-12700K и i9-12900K держится в пределах 125-127 к/с. У i5-12600K она немного ниже - 121-122 к/с.
Похожим образом складывается ситуация в Watch Dogs: Legion. Здесь у i7-12700K и i9-12900K среднее число кадров составляет примерно 110-115 к/с, а у i5-12600K - около 105-110 к/с. В процессе игры разрыв в показателях иногда достигает всего 1 к/с.
Как видно по результатам обзора, преимущество зачастую оказывается у сборки на базе Intel Core i9-12900K. Однако в некоторых проектах разница между i7-12700K и i9-12900K совсем незначительная или её нет вообще.