Чёрт ногу сломит, но теперь понятнее: GTX 1660 Ti, 1660S, 1650S и 1650 сравнили в восьми играх

Авторы GameGangsta на YouTube запустили в 1080p восемь игр. В тестировании участвовали четыре сборки на базе Intel Core i5 11600K с видеокартами GTX 1660 Ti, GTX 1660S, 1650S, 1650. Среди проектов были Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5.

В Grand Theft Auto V с ультра-пресетом удалось получить в среднем с GTX 1660 Ti 78 к/с, с 1660S - 76 к/с, с 1650S - 62 к/с и с 1650 - 51 к/с. При этом в очень редких событиях частота кадров составила 42 к/с, 44 к/с, 36 к/с и 28 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege шла на ультра-настройках графики со средней частотой кадров 262 к/с с 1660 Ti, 251 к/с с 1660S, 220 к/с с 1650S и 160 к/с с 1650. В крайне редких событиях эти показатели равнялись 144 к/с, 135 к/с, 163 к/с и 118 к/с соответственно.

На ультра-высоких настройках запускалась игра Assassin's Creed Odyssey. Средняя производительность в ней составляла 54 к/с с GTX 1660 Ti, 51 к/с с 1660S, 32 к/с с 1650S и 30 к/с с 1650, в крайне редких событиях - 36 к/с, 35 к/с, 19 к/с и 20 к/с.

В Red Dead Redemption 2 средний FPS с ультра-пресетом равнялся 66 к/с (1660 Ti), 61 к/с (1660S), 48 к/с (1650S) и 37 к/с (1650). В очень редких событиях эти значения снижались до 31 к/с, 34 к/с, 36 к/с, 28 к/с.