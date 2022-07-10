Чёрт ногу сломит, но теперь понятнее: GTX 1660 Ti, 1660S, 1650S и 1650 сравнили в восьми играх

Чёрт ногу сломит, но теперь понятнее: GTX 1660 Ti, 1660S, 1650S и 1650 сравнили в восьми играхМежду двумя из них разница была не такая большая
Авторы GameGangsta на YouTube запустили в 1080p восемь игр. В тестировании участвовали четыре сборки на базе Intel Core i5 11600K с видеокартами GTX 1660 Ti, GTX 1660S, 1650S, 1650. Среди проектов были Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5.
В Grand Theft Auto V с ультра-пресетом удалось получить в среднем с GTX 1660 Ti 78 к/с, с 1660S - 76 к/с, с 1650S - 62 к/с и с 1650 - 51 к/с. При этом в очень редких событиях частота кадров составила 42 к/с, 44 к/с, 36 к/с и 28 к/с соответственно.
Rainbow Six Siege шла на ультра-настройках графики со средней частотой кадров 262 к/с с 1660 Ti, 251 к/с с 1660S, 220 к/с с 1650S и 160 к/с с 1650. В крайне редких событиях эти показатели равнялись 144 к/с, 135 к/с, 163 к/с и 118 к/с соответственно.
На ультра-высоких настройках запускалась игра Assassin's Creed Odyssey. Средняя производительность в ней составляла 54 к/с с GTX 1660 Ti, 51 к/с с 1660S, 32 к/с с 1650S и 30 к/с с 1650, в крайне редких событиях - 36 к/с, 35 к/с, 19 к/с и 20 к/с.
В Red Dead Redemption 2 средний FPS с ультра-пресетом равнялся 66 к/с (1660 Ti), 61 к/с (1660S), 48 к/с (1650S) и 37 к/с (1650). В очень редких событиях эти значения снижались до 31 к/с, 34 к/с, 36 к/с, 28 к/с.
Assassin's Creed Valhalla запускалась на высоких настройках. В среднем производительность в игре составила с 1660 Ti - 58 к/с, с 1660S - 53 к/с, с 1650S - 40 к/с, с 1650 - 32 к/с. В крайне редких событиях показатели равнялись 38 к/с, 13 к/с, 12 к/с, 11 к/с соответственно.
В Watch Dogs Legion с высоким пресетом средний FPS находился на уровне 73 к/с с 1660 Ti, 68 к/с с 1660S, 61 к/с с 1650S, 45 к/с с 1650. В очень редких событиях эти значения снижались до 33 к/с, 34 к/с, 26 к/с, 27 к/с соответственно.
В среднем в Far Cry 6 на ультра-настройках можно получить 74 к/с с 1660 Ti, 70 к/с с 1660S, 56 к/с с 1650S и 42 к/с с 1650. В крайне редких событиях показатели производительности составляли 31 к/с, 36 к/с, 22 к/с, 9 к/с.
Наконец, в Forza Horizon 5 с ультра-пресетом средняя частота кадров составляла 66 к/с (1660 Ti), 63 к/с (1660S), 36 к/с (1650S), 32 к/с (1650). В очень редких событиях быстродействие снижалось до 35 к/с, 45 к/с, 25 к/с, 23 к/с.
Вывод
В восьми играх стабильно по средней частоте кадров лидировала видеокарта GTX 1660 Ti. Средний FPS у неё составил во всех проектах 93 к/с, что на 6, 26, 42 процента больше, чем в остальных случаях (87 к/с, 69 к/с, 54 к/с). Соответственно, приобретать для игр лучше всего GTX 1660 Ti или 1660S.
Конфигурации ПК:
- процессор Intel Core i5 11600K 3.9GHz LGA1200 12MB Cache;
- материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK Soket 1200 DDR4 4800(OC) M.2;
- оперативная память GeIL 8GBx2 Evo Spear AMD Edition 3000Mhz CL16 DDR4;
- видеокарта ASUS TUF GeForce GTX 1660 TI EVO OC 6GB GDDR6 192Bit DX12/MSI GEFORCE GTX 1660 SUPER AERO ITX OC 6GB GDDR6 192bit/MSI GEFORCE GTX 1650 SUPER GAMING X 4GB GDDR6 128bit/Gigabyte GTX 1650 OC 4GB GDDR5 128Bit DX12;
- SSD WD 480GB Green SN350 NVMe 2400MB-1650MB M2;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Bitfenix Nova Mesh SE White Tempered Glass ARGB;
- блок питания Bitfenix 750W M 80+ Gold Full Modular;
- операционная система Windows 10.