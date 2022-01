Core i3-12100F против i5-12400F: насколько велика разница в игровом компьютере?

В недавнем выпуске на канале Benchmark проверили быстродействие сборок ПК на базе процессора Core i3-12100F и Core i5-12400. Конфигурации запускались в восьми игровых проектах: Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Horizon Zero Dawn, Hitman 3, Shadow of the Tomb Raider, Watch Dogs Legion, Red Dead Redemption 2. Все игры шли в разрешении 1080p на ультра-настройках графики.

В Cyberpunk 2077 с i3-12100F в среднем удалось получить 96 к/с, с i5-12400 - 116 к/с.

Far Cry 6 даёт возможность достичь с i3 - 104 к/с в среднем, с i5 - 122 к/с в среднем.

В Assassin's Creed Valhalla в обоих случаях средний FPS оказывается одинаковым: 112 к/с.

Horizon Zero Dawn запускается со средней частотой кадров 149 к/с (i5-12400) и 143 к/с (i3-12100F).