Денег нет, а играть нужно: как работают новые игры на GTX 760 с 2 ГБ видеопамяти

Авторы канала протестировали конфигурацию, основанную на Ryzen 7 3800XT с GeForce GTX 760. Всего для этого использовались 20 современных игр. Среди них - Dota 2, World of Tanks, ARK: Survival Evolved, Valheim, Rust, CS:GO, Warframe, Rainbow Six: Siege, Escape From Tarkov, Fortnite (Chapter 2), PUBG, Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2, Days Gone, Watch Dogs: Legion, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5. Все они запускались с разным пресетом и в различном разрешении. Были и проекты, которые в итоге так и не запустились: проблемы возникли с Assassin’s Creed Valhalla, Battlefield 2042, Deathloop, Far Cry 6, Guardians of the Galaxy.

Лучших в плане производительности результатов удалось достичь с данной конфигурацией в CS:GO (запускалась на максимальных настройках в Full HD, средний FPS - 160 к/с, в очень редких событиях - 83 к/с), Dota 2 (была запущена на пресете Very High в Full HD, среднее число кадров - 98 к/с, в очень редких событиях - 53 к/с), GTA V (настройки Custom, Full HD, средняя частота кадров - 77 к/с, в очень редких событиях - 59 к/с).

Если говорить о проектах, где производительность была самой низкой, то это Cyberpunk 2077 (низкие настройки, Full HD, DX2; среднее число кадров - 26 к/с, в очень редких событиях - 15 к/с), Red Dead Redemption 2 (Full HD, настройки Low, Vulkan, средняя производительность - 37 к/с, в очень редких событиях - 26 к/с), Watch Dogs: Legion (720p, низкий пресет, DX11, средний FPS - 43 к/с, в крайне редких событиях - 31 к/с).