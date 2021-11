Десятилетний Core i5-2300 + новая флагманская видеокарта: потянет ли новые игры?

Авторы канала GECID.com запустили на компьютере с Core i5-2300 и Radeon RX 6900 XT NITRO+ SE 21 игру. Среди проектов - Dota 2, World of Tanks, War Thunder, ARK: Survival Evolved, Rust, CS:GO, Rainbow Six: Siege, Escape From Tarkov, Fortnite, PUBG, Apex Legends, Halo Infinite, StarCraft II, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Forza Horizon 5.

В Dota 2 средняя производительность находится в районе 90 к/с. При высоких настройках здесь становятся заметны подтормаживания, поэтому лучше всего запускать игру на средних или низких параметрах графики.

В World of Tanks быстродействие на ультра-настройках в среднем оказывается выше 90 к/с, управление отзывчивое. Однако если вы установите высокие или средние настройки, то играть будет ещё комфортнее.

War Thunder запускается на максимальных настройках. При этом изредка встречаются просадки кадров и значение в очень редких событиях опускается ниже 20 к/с. Но с управлением проблем не возникает.

Процессор позволяет переключиться в ARK: Survival Evolved на средний пресет. Правда, подфризы здесь встречаются, но картинка стала более качественной, чем на низких настройках.

В Rust изредка заметны подтормаживания, особенно возле зданий или в густой растительности, но в целом видеоряд более-менее плавный. Средняя частота кадров здесь остаётся в районе 60 к/с.

CS:GO в среднем идёт с более чем 120 к/с. Видеоряд здесь плавный, управление - отзывчивое.

Радует и Rainbow Six: Siege. В процессе игры кадровая частота здесь не опускается ниже 90 к/с. С управлением тоже всё хорошо.

Escape From Tarkov на низких настройках в первые минуты получается 50-60 к/с в среднем. После этого частота кадров снижается до 30 к/с и далее держится именно на таком уровне. Однако подфризы здесь не встречаются.

В Fortnite необходимо включать вертикальную синхронизацию в настройках. Так не будет неприятных подтормаживаний. В среднем производительность находится в игре в районе 60 к/с.

В PUBG подфризов не было. Средняя частота кадров держалась в процессе прохождения на уровне 60 к/с. Геймплей также был приятным.

В Apex Legends включили вертикальную синхронизацию. В результате средняя производительность была равна 60 к/с.

При низких настройках в Halo Infinite получается достичь 60 к/с в среднем. В очень редких событиях бывают просадки до 22 к/с. Подфризы встречаются, но довольно редко и не мешают целиться и стрелять в противников.

StarCraft II идёт со средней частотой в районе 60-65 к/с. Управление очень отзывчивое, нет подтормаживаний.