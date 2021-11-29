Десятилетний Core i5-2300 + новая флагманская видеокарта: потянет ли новые игры?Проверили на YouTube-канале GECID.com
Авторы канала GECID.com запустили на компьютере с Core i5-2300 и Radeon RX 6900 XT NITRO+ SE 21 игру. Среди проектов - Dota 2, World of Tanks, War Thunder, ARK: Survival Evolved, Rust, CS:GO, Rainbow Six: Siege, Escape From Tarkov, Fortnite, PUBG, Apex Legends, Halo Infinite, StarCraft II, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Forza Horizon 5.
В Dota 2 средняя производительность находится в районе 90 к/с. При высоких настройках здесь становятся заметны подтормаживания, поэтому лучше всего запускать игру на средних или низких параметрах графики.
В World of Tanks быстродействие на ультра-настройках в среднем оказывается выше 90 к/с, управление отзывчивое. Однако если вы установите высокие или средние настройки, то играть будет ещё комфортнее.
War Thunder запускается на максимальных настройках. При этом изредка встречаются просадки кадров и значение в очень редких событиях опускается ниже 20 к/с. Но с управлением проблем не возникает.
Процессор позволяет переключиться в ARK: Survival Evolved на средний пресет. Правда, подфризы здесь встречаются, но картинка стала более качественной, чем на низких настройках.
В Rust изредка заметны подтормаживания, особенно возле зданий или в густой растительности, но в целом видеоряд более-менее плавный. Средняя частота кадров здесь остаётся в районе 60 к/с.
CS:GO в среднем идёт с более чем 120 к/с. Видеоряд здесь плавный, управление - отзывчивое.
Радует и Rainbow Six: Siege. В процессе игры кадровая частота здесь не опускается ниже 90 к/с. С управлением тоже всё хорошо.
Escape From Tarkov на низких настройках в первые минуты получается 50-60 к/с в среднем. После этого частота кадров снижается до 30 к/с и далее держится именно на таком уровне. Однако подфризы здесь не встречаются.
В Fortnite необходимо включать вертикальную синхронизацию в настройках. Так не будет неприятных подтормаживаний. В среднем производительность находится в игре в районе 60 к/с.
В PUBG подфризов не было. Средняя частота кадров держалась в процессе прохождения на уровне 60 к/с. Геймплей также был приятным.
В Apex Legends включили вертикальную синхронизацию. В результате средняя производительность была равна 60 к/с.
При низких настройках в Halo Infinite получается достичь 60 к/с в среднем. В очень редких событиях бывают просадки до 22 к/с. Подфризы встречаются, но довольно редко и не мешают целиться и стрелять в противников.
StarCraft II идёт со средней частотой в районе 60-65 к/с. Управление очень отзывчивое, нет подтормаживаний.
Grand Theft Auto V с вертикальной синхронизацией запускается с 60 к/с в среднем. Видеоряд здесь плавный, с управлением тоже проблем не возникает.
В The Witcher 3: Wild Hunt на низких настройках графики в очень редких событиях производительность опускается до 29 к/с. В среднем же она достигает 80 к/с. Играть в целом довольно комфортно. При среднем пресете средняя производительность снижается до 60-70 к/с). Подфризы в этом случае встречаются, но незначительные.
В DOOM Eternal на высоких настройках бывают задержки кадров при переходе к новой локации. В остальном всё идёт хорошо, без подтормаживаний и без проблем с управлением. Средняя частота кадров здесь оказывается выше 100 к/с.
В Red Dead Redemption 2 при игре в городе подтормаживания встречаются, но в целом видеоряд довольно плавный. В среднем удаётся здесь достичь производительности в районе 30-35 к/с.
В Assassin’s Creed: Valhalla средняя производительность составляла 60-61 к/с. Видеоряд был плавным, подтормаживаний не наблюдалось.
Cyberpunk 2077 идёт в среднем с 30 к/с. Правда, остальные показатели находятся ниже 15 к/с, поэтому заметны подфризы.
В Far Cry 6 с низким пресетом играть вполне можно. В среднем частота кадров здесь находится на уровне 50 к/с. Бывают в процессе игры подтормаживания, но на точность стрельбы это не влияет.
В Forza Horizon 5 частота кадров в среднем достигает 60 к/с. Видеоряд здесь довольно плавный, управление отзывчивое. На низких настройках производительность в среднем остаётся той же, но в редких и очень редких событиях она опускается ниже 30 к/с.
В целом эксперты отмечают, что управление почти во всех играх с процессором Core i5-2300 и видеокартой Radeon RX 6900 XT NITRO+ SE довольно отзывчивое, подфризы или совсем не встречаются, или бывают заметны изредка. Однако для максимально комфортного управления часто приходится ставить низкие или средние настройки.
Конфигурация компьютера:
- процессор Intel Core i5-2300;
- материнская плата ASUS P8P67;
- система охлаждения NZXT Kraken Z63;
- оперативная память G.Skill TridentX 2x8GB DDR3-2400;
- видеокарта SAPPHIRE Radeon RX 6900 XT NITRO+ SE;
- SSD Apacer AS350X 1TB;
- SSD Apacer Panther AS350 1TB;
- блок питания Seasonic Prime PX-850 850W;
- корпус Zalman Z7 NEO Black Tempered Glass.