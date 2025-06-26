Дисплей Switch 2 огорчил ухудшенным временем отклика в сравнении с оригинальным Switch 1 LCD

Switch 2 обладает 7,9-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1080р и частотой обновления 120 Гц. Также у него есть поддержка переменной частоты обновления и HDR10.

К сожалению, ЖК-экран Switch 2 имеет крайне низкую скорость отклика. Результаты тестирования в 60 Гц вы можете увидеть ниже. Среднее время отклика консоли составило 33 миллисекунды, а при некоторых переходах - более 40 миллисекунд.