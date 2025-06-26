Дисплей Switch 2 огорчил ухудшенным временем отклика в сравнении с оригинальным Switch 1 LCD

Дисплей Switch 2 огорчил ухудшенным временем отклика в сравнении с оригинальным Switch 1 LCDСтарая консоль оказалась на 50% быстрее
Switch 2 обладает 7,9-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1080р и частотой обновления 120 Гц. Также у него есть поддержка переменной частоты обновления и HDR10.
К сожалению, ЖК-экран Switch 2 имеет крайне низкую скорость отклика. Результаты тестирования в 60 Гц вы можете увидеть ниже. Среднее время отклика консоли составило 33 миллисекунды, а при некоторых переходах - более 40 миллисекунд.
Первое поколение Switch было оснащено ЖК-дисплеем с диагональю 6,2", IPS-матрицей, разрешением 720р. Однако среднее время отклика у этой модели составило 21 миллисекунду. Это заметно быстрее, чем у Switch 2. Получается, что экран Switch 2 примерно на 50% медленнее, чем у Switch 1.
Вывод
В целом Switch 2 всё же лучше предшественника. У новинки больше дисплей, больше разрешение, она ярче, имеет более широкую цветовую гамму. За счёт этого изображения на обновлённой консоли получаются более качественными. Единственная реальная разница между оригинальным Switсh 1 и Switch 2 - это время отклика. Поэтому если вы играете в быстрые игры, то экран Switch 2 вас разочарует.