Дорого и бесполезно: тест показал почти нулевую разницу между DDR5 и DDR4 в игровом компьютере

На канале PRO Hi-Tech ведущий Сергей Сафонов проверил, какую производительность может обеспечить память DDR4 и DDR5. Как известно, модули памяти DDR5 уже сейчас стоят примерно в два раза дороже, чем DDR4. Для тестирования с DDR4 были взяты процессоры Intel Core i5-12600K, i5-11600K, R5-5600X. Запускалось всё в разрешении QHD, FHD с различными настройками графики. Все результаты можно увидеть ниже.

В Cyberpunk 2077 лучшие средние результаты (109 к/с, 115 к/с и 105 к/с) были получены в Full HD с i5-11600K, i5-12600K и R5-5600X соответственно. При этом разница в QHD оказалась незначительной: 76 к/с, 73 к/с и 73 к/с соответственно.

Hitman III запускался в 1440p на ультра-настройках без сглаживания. В этом случае наибольшая средняя частота кадров была с i5-12600K - 155 к/с.

В Full HD и QHD играли на ультра-настройках в Watch Dogs: Legion. Здесь вновь лучшие результаты по производительности получились в Full HD: 121 к/с, 124 к/с, 120 к/с с i5-11600K, i5-12600K, R5-5600X. Что же касается разрешения QHD, то с ним быстродействие равнялось 97, 98, 97 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege в 4К на ультра-пресете вновь идёт с примерно одинаковыми результатами. Это 286 к/с, 289 к/с и 291 к/с, правда, в этом случае лидирует уже процессор R5-5600X.