Дорого и бесполезно: тест показал почти нулевую разницу между DDR5 и DDR4 в игровом компьютере

Дорого и бесполезно: тест показал почти нулевую разницу между DDR5 и DDR4 в игровом компьютереЭто выяснили на YouTube-канале PRO Hi-Tech
На канале PRO Hi-Tech ведущий Сергей Сафонов проверил, какую производительность может обеспечить память DDR4 и DDR5. Как известно, модули памяти DDR5 уже сейчас стоят примерно в два раза дороже, чем DDR4. Для тестирования с DDR4 были взяты процессоры Intel Core i5-12600K, i5-11600K, R5-5600X. Запускалось всё в разрешении QHD, FHD с различными настройками графики. Все результаты можно увидеть ниже.
В Cyberpunk 2077 лучшие средние результаты (109 к/с, 115 к/с и 105 к/с) были получены в Full HD с i5-11600K, i5-12600K и R5-5600X соответственно. При этом разница в QHD оказалась незначительной: 76 к/с, 73 к/с и 73 к/с соответственно.
Hitman III запускался в 1440p на ультра-настройках без сглаживания. В этом случае наибольшая средняя частота кадров была с i5-12600K - 155 к/с.
В Full HD и QHD играли на ультра-настройках в Watch Dogs: Legion. Здесь вновь лучшие результаты по производительности получились в Full HD: 121 к/с, 124 к/с, 120 к/с с i5-11600K, i5-12600K, R5-5600X. Что же касается разрешения QHD, то с ним быстродействие равнялось 97, 98, 97 к/с соответственно.
Rainbow Six Siege в 4К на ультра-пресете вновь идёт с примерно одинаковыми результатами. Это 286 к/с, 289 к/с и 291 к/с, правда, в этом случае лидирует уже процессор R5-5600X.
Что касается сравнения именно DDR4 и DDR5, то для этого использовались процессоры i5-11600K, i5-12600K, i9-12900K. Так, Cyberpunk 2077 с почти одинаковой средней частотой кадров с i5-12600K идёт в Full HD на впечатляющих настройках: с DDR4 получается 115 к/с в среднем, с DDR5 - 116 к/с. Этот же проект на высоких настройках в Full HD пошёл с практической одинаковой производительностью на i5-12600K: с DDR4 - 119 к/с, с DDR5 - 120 к/с.
В Hitman III разница составила всего 2,5 процента: с DDR4 - 155 к/с, с DDR5 - 159 к/с. Запускалось всё в QHD и на ультра-пресете без сглаживания.
Вновь примерно 2 процента разница оказывается в Watch Dogs: Legion (ультра-настройки, Full HD/QHD). Это 124 к/с с DDR4 и 127 к/с с DDR5. После замены настроек на очень высокие в Full HD результаты с точки зрения разницы оказались похожими: i5-12600K с DDR4 даёт возможность получить 142 к/с, с DDR5 - 145 к/с.
Наконец, в Rainbow Six Siege на ультра-параметрах и в 4К производительность была следующей: с DDR4 - 289 к/с, с DDR5 - 290 к/с.
Все остальные значения можно увидеть ниже на графиках.
Эксперт по итогам обзора сделал следующий вывод. Если пользователю необходимо собрать игровой компьютер, которым можно было бы успешно пользоваться несколько лет, то можно приобрести и DDR5. Однако если средства ограничены и конфигурация основывается на Alder Lake, то покупать DDR5 вовсе не обязательно в этом случае: с DDR4 удастся получить примерно ту же производительность, что и с новым стандартом. Также Сергей Сафонов подчеркнул, что разница между DDR4 и DDR5 всё же объясняется по большей части мощностью видеокарты.