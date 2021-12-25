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Дорого и бесполезно: тест показал почти нулевую разницу между DDR5 и DDR4 в игровом компьютере

Это выяснили на YouTube-канале PRO Hi-Tech
Эксперт канала PRO Hi-Tech на YouTube сравнил производительность процессора 12600К с оперативной памятью стандартов DDR5 и DDR4 в четырёх играх. Оказалось, что разница между ними минимальная.
Дорого и бесполезно: тест показал почти нулевую разницу между DDR5 и DDR4 в игровом компьютере

На канале PRO Hi-Tech ведущий Сергей Сафонов проверил, какую производительность может обеспечить память DDR4 и DDR5. Как известно, модули памяти DDR5 уже сейчас стоят примерно в два раза дороже, чем DDR4. Для тестирования с DDR4 были взяты процессоры Intel Core i5-12600K, i5-11600K, R5-5600X. Запускалось всё в разрешении QHD, FHD с различными настройками графики. Все результаты можно увидеть ниже.

В Cyberpunk 2077 лучшие средние результаты (109 к/с, 115 к/с и 105 к/с) были получены в Full HD с i5-11600K, i5-12600K и R5-5600X соответственно. При этом разница в QHD оказалась незначительной: 76 к/с, 73 к/с и 73 к/с соответственно.

Hitman III запускался в 1440p на ультра-настройках без сглаживания. В этом случае наибольшая средняя частота кадров была с i5-12600K - 155 к/с.

В Full HD и QHD играли на ультра-настройках в Watch Dogs: Legion. Здесь вновь лучшие результаты по производительности получились в Full HD: 121 к/с, 124 к/с, 120 к/с с i5-11600K, i5-12600K, R5-5600X. Что же касается разрешения QHD, то с ним быстродействие равнялось 97, 98, 97 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege в 4К на ультра-пресете вновь идёт с примерно одинаковыми результатами. Это 286 к/с, 289 к/с и 291 к/с, правда, в этом случае лидирует уже процессор R5-5600X.

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Что касается сравнения именно DDR4 и DDR5, то для этого использовались процессоры i5-11600K, i5-12600K, i9-12900K. Так, Cyberpunk 2077 с почти одинаковой средней частотой кадров с i5-12600K идёт в Full HD на впечатляющих настройках: с DDR4 получается 115 к/с в среднем, с DDR5 - 116 к/с. Этот же проект на высоких настройках в Full HD пошёл с практической одинаковой производительностью на i5-12600K: с DDR4 - 119 к/с, с DDR5 - 120 к/с.

В Hitman III разница составила всего 2,5 процента: с DDR4 - 155 к/с, с DDR5 - 159 к/с. Запускалось всё в QHD и на ультра-пресете без сглаживания.

Вновь примерно 2 процента разница оказывается в Watch Dogs: Legion (ультра-настройки, Full HD/QHD). Это 124 к/с с DDR4 и 127 к/с с DDR5. После замены настроек на очень высокие в Full HD результаты с точки зрения разницы оказались похожими: i5-12600K с DDR4 даёт возможность получить 142 к/с, с DDR5 - 145 к/с.

Наконец, в Rainbow Six Siege на ультра-параметрах и в 4К производительность была следующей: с DDR4 - 289 к/с, с DDR5 - 290 к/с.

Все остальные значения можно увидеть ниже на графиках.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эксперт по итогам обзора сделал следующий вывод. Если пользователю необходимо собрать игровой компьютер, которым можно было бы успешно пользоваться несколько лет, то можно приобрести и DDR5. Однако если средства ограничены и конфигурация основывается на Alder Lake, то покупать DDR5 вовсе не обязательно в этом случае: с DDR4 удастся получить примерно ту же производительность, что и с новым стандартом. Также Сергей Сафонов подчеркнул, что разница между DDR4 и DDR5 всё же объясняется по большей части мощностью видеокарты.

Источник: PRO Hi-Tech
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