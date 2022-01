Два поколения бюджетных 4 ГБ-видеокарт: Radeon RX 6500 XT против RX 570

В выпуске на канале Benchmark протестировали два варианта конфигурации ПК: с RX 6500 XT и RX 570. Участвовали в этом тестировании восемь игровых проектов: Far Cry 6, Resident Evil Village, God of War, Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legion. Все они запускались в разрешении 1080p.

В Far Cry 6 на высоких настройках графики в среднем можно достичь с 6500 XT - около 65 к/с, с RX 570 - примерно 60 к/с.

Resident Evil Village с высоким пресетом позволяет получить около 85 к/с с 6500 XT и порядка 95 к/с с RX 570.

God of War запускалась с оригинальными настройках со средним FPS в пределах 70 к/с (6500 XT) и 45-50 к/с (RX 570).

Shadow of the Tomb Raider с высокими параметрами графики идёт с 70 к/с (6500 XT) и 65 к/с (RX 570) в среднем.