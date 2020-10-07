Electronic Arts поддержала премию игр о представителях ЛГБТ

Представитель Electronic Arts отметил, что компания рада спонсировать первую в истории игровую премию ЛГБТ (а точнее ЛГБТК, как пишут организаторы).

В рамках премии игры получат награды по номинациям: «Лучший ЛГБТК персонаж», «Лучший ЛГБТК стример», «Награда за отраслевое разнообразие», которую спонсирует Square Enix, и др.

Gayming Awards — это инициатива журнала Gayming Magazine, который является первым изданием об играх для и про ЛГБТК. Его запустили в 2019 году в Великобритании.

На премии лучших выберет жюри из 20 ЛГБТК-судей. Только в двух номинациях победителей выберут зрители. Премию будут транслировать 24 февраля 2021 года.