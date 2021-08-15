Энтузиаст поделился опытом перехода с ПК на игровую консоль PlayStation

Блогер отметил, что после приобретения консоли купил подписку PS+. Затем он активировал PS+ Collection и стал осваивать видеоигры из этой библиотеки.

К мысли о том, что возвращаться к прохождению игр на компьютере не стоит, энтузиаста привели Uncharted: The Nathan Drake Collection, The Order: 1886, Killzone: Shadow Fall и inFamous: Second Son. Самый высокий балл при этом достался серии Uncharted, которая, кстати, не входит в коллекцию, доступную по подписке. Автор признался, что больше всего ему понравилась вторая часть, а трилогию в целом сравнил с фильмом о молодом Индиане Джонсе.