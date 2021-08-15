Энтузиаст поделился опытом перехода с ПК на игровую консоль PlayStation

Энтузиаст поделился опытом перехода с ПК на игровую консоль PlayStationИ протестировал несколько игр
Блогер отметил, что после приобретения консоли купил подписку PS+. Затем он активировал PS+ Collection и стал осваивать видеоигры из этой библиотеки.
К мысли о том, что возвращаться к прохождению игр на компьютере не стоит, энтузиаста привели Uncharted: The Nathan Drake Collection, The Order: 1886, Killzone: Shadow Fall и inFamous: Second Son. Самый высокий балл при этом достался серии Uncharted, которая, кстати, не входит в коллекцию, доступную по подписке. Автор признался, что больше всего ему понравилась вторая часть, а трилогию в целом сравнил с фильмом о молодом Индиане Джонсе.
После геймер переключился на ещё пять игр: Death Stranding, Marvel's Spider-Man, Days Gone, God of War и Uncharted 4: A Thief's End. Лидирует из них, по его мнению, DS, идеально подходящая для прохождения на приставке. Из её плюсов - красивые пейзажи и захватывающий сюжет.
Сейчас в процессе игры находятся The Last of Us Remastered, Ghost of Tsushima и Red Dead Redemption II. Автор рассказал лишь о первых впечатлениях от прохождения.
В конце автор блога поделился планами о приобретении новых игр, а также общими замечаниями по поводу PS 4 Pro. О приставке он отозвался положительно: графика отличная, к геймпаду привык быстро, а шум от консоли хоть и есть, но не сильный.