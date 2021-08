Энтузиаст поделился опытом перехода с ПК на игровую консоль PlayStation

После геймер переключился на ещё пять игр: Death Stranding, Marvel's Spider-Man, Days Gone, God of War и Uncharted 4: A Thief's End. Лидирует из них, по его мнению, DS, идеально подходящая для прохождения на приставке. Из её плюсов - красивые пейзажи и захватывающий сюжет.

Сейчас в процессе игры находятся The Last of Us Remastered, Ghost of Tsushima и Red Dead Redemption II. Автор рассказал лишь о первых впечатлениях от прохождения.

В конце автор блога поделился планами о приобретении новых игр, а также общими замечаниями по поводу PS 4 Pro. О приставке он отозвался положительно: графика отличная, к геймпаду привык быстро, а шум от консоли хоть и есть, но не сильный.