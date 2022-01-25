Есть ли смысл в новых матплатах: Radeon RX 6500 XT сравнили на PCIe 3.0 и PCIe 4.0

Сборки с RX 6500 XT на PCIe 3.0 и PCIe 4.0 протестировали в восьми играх. Среди этих проектов - Forza Horizon 5, Call of Duty: Warzone, Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Marvel’s Guardians of the Galaxy, F1 2021, Call of Duty: Vanguard, Watch Dogs: Legion.

Forza Horizon 5 шла на высоких настройках в 1080p. Средняя производительность составила здесь с PCIe 3.0 - около 70 к/с, с PCIe 4.0 - около 80 к/с.

С пресетом Normal и в разрешении 1080p запускалась Call of Duty: Warzone. Средний FPS равнялся в игре около 45-50 к/с (PCIe 3.0) и примерно 60 к/с (PCIe 4.0).

В Far Cry 6 на средних настройках в 1080p удавалось получить с PCIe 3.0 - примерно 70 к/с, с PCIe 4.0 - около 80 к/с.

Cyberpunk 2077 также получилось запустить в 1080p со средним пресетом. Средняя частота кадров с PCIe 3.0 равнялась 30 к/с, с PCIe 4.0 - 40 к/с.