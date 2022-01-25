Есть ли смысл в новых матплатах: Radeon RX 6500 XT сравнили на PCIe 3.0 и PCIe 4.0

Есть ли смысл в новых матплатах: Radeon RX 6500 XT сравнили на PCIe 3.0 и PCIe 4.0Проверили варианты сборки в восьми проектах
Сборки с RX 6500 XT на PCIe 3.0 и PCIe 4.0 протестировали в восьми играх. Среди этих проектов - Forza Horizon 5, Call of Duty: Warzone, Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Marvel’s Guardians of the Galaxy, F1 2021, Call of Duty: Vanguard, Watch Dogs: Legion.
Forza Horizon 5 шла на высоких настройках в 1080p. Средняя производительность составила здесь с PCIe 3.0 - около 70 к/с, с PCIe 4.0 - около 80 к/с.
С пресетом Normal и в разрешении 1080p запускалась Call of Duty: Warzone. Средний FPS равнялся в игре около 45-50 к/с (PCIe 3.0) и примерно 60 к/с (PCIe 4.0).
В Far Cry 6 на средних настройках в 1080p удавалось получить с PCIe 3.0 - примерно 70 к/с, с PCIe 4.0 - около 80 к/с.
Cyberpunk 2077 также получилось запустить в 1080p со средним пресетом. Средняя частота кадров с PCIe 3.0 равнялась 30 к/с, с PCIe 4.0 - 40 к/с.
Marvel’s Guardians of the Galaxy в 1080p на средних настройках шла с 50-55 к/с (PCIe 3.0) и 60 к/с (PCIe 4.0) в среднем.
На высоких настройках в 1080p можно запустить F1 2021. Средний FPS в этом случае с PCIe 3.0 составит 90-95 к/с, с PCIe 4.0 - 105-110 к/с.
В Call of Duty: Vanguard со средним пресетом в 1080p можно получить около 75 к/с с PCIe 3.0 и около 80 к/с - с PCIe 4.0.
Watch Dogs: Legion идёт со средними установленными настройками графики в 1080p. Частота кадров здесь равняется с PCIe 3.0 - 60 к/с, с PCIe 4.0 - 70 к/с.
Конфигурация ПК:
- видеокарта Sapphire PULSE RX 6500 XT;
- процессор AMD Ryzen 5 5600X;
- материнская плата MSI MEG X570 Unify;
- оперативная память G.Skill Trident Z Neo 2x16ГБ, 3600 CL16-16-16-36;
- корпус Streacom BC1 Open Benchtable;
- водоблок MO-RA 360, EK-Quantum Velocity Full Nickel.