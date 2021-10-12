Графику Battlefield 2042, Battlefield 3 и Battlefield 4 сравнили на видео

Пользователи YouTube прокомментировали это тестирование. Большинство отметили, что Battlefield 3 в этой борьбе вышел безусловным победителем, несмотря на преобладание по графике Battlefield 2042.

"Это невероятно, насколько хорошо эти игры выглядят после такого количества лет. Очевидно, что они усовершенствовались, поэтому 2042 лучше всего выглядит графически, но и на 4/3 всё ещё приятно смотреть", - отметил King Torra.

"Battlefield 3 - всё ещё моя любимая часть!" - написал VFX SOUL.

Самый подробный комментарий оставил пользователь с ником lumin media: "Даже Battlefield 3 всё ещё держится сегодня с некоторыми незначительными изменениями цвета, чтобы избавиться от странного оттенка, скрывающего то, что на самом деле является довольно высокоточной игрой. Я думаю, проекты держатся так хорошо, потому что в них создавалась география, воспроизводящая в большом открытом масштабе то, что вы можете увидеть в реальной жизни. Я люблю их все, движок Frostbite - отличный набор инструментов в руках разработчиков. Невероятно наблюдать, как они развивали движок за годы игры в серию Battlefield, мне больше всего нравится Battlefield 1 из-за выдающегося визуального дизайна. Я мог бы говорить о Battlefield весь день".

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