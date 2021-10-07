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Графику на компьютерах, PlayStation 5 и Xbox Series X сравнили в игре Battlefield 2042

На компьютере этот проект идёт лучше, чем на остальных устройствах
На DTF опубликован тест трёх игровых приставок и ПК в бета-версии Battlefield 2042, который провёл автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits.
Графику на компьютерах, PlayStation 5 и Xbox Series X сравнили в игре Battlefield 2042

Прежде всего, автор подчеркнул, что представленный вариант Battlefield 2042 - это ещё не финальная версия. Поэтому вполне возможно, что показатели графики изменятся в будущем.

Компьютерная версия игры была показана с ультранастройками, с видеокартой RTX 3080. Вместе с тем приставка PS5 имела чуть большее разрешение, чем Xbox Series X (1872p против 1800p).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Также на компьютере эксперт отметил лучшую дальность прорисовки, чем на консолях. Хотя разница была невелика. Из приставок у PS5 и Series X одинаковые результаты по этому параметру, а Series S оказалась чуть хуже.

Качество текстур в Series S довольно низкое, но вполне приемлемое. На ПК оно будет получше и практически идентично параметрам на PS5 или Series X.

Интересен, по мнению автора, тот факт, что в игре на Xbox другая ориентация в текстурах местности по сравнению с версией для PS5 и компьютера.