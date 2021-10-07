Графику на компьютерах, PlayStation 5 и Xbox Series X сравнили в игре Battlefield 2042

Также на компьютере эксперт отметил лучшую дальность прорисовки, чем на консолях. Хотя разница была невелика. Из приставок у PS5 и Series X одинаковые результаты по этому параметру, а Series S оказалась чуть хуже.

Качество текстур в Series S довольно низкое, но вполне приемлемое. На ПК оно будет получше и практически идентично параметрам на PS5 или Series X.

Интересен, по мнению автора, тот факт, что в игре на Xbox другая ориентация в текстурах местности по сравнению с версией для PS5 и компьютера.