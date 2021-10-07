Графику на компьютерах, PlayStation 5 и Xbox Series X сравнили в игре Battlefield 2042

Графику на компьютерах, PlayStation 5 и Xbox Series X сравнили в игре Battlefield 2042На компьютере этот проект идёт лучше, чем на остальных устройствах
Прежде всего, автор подчеркнул, что представленный вариант Battlefield 2042 - это ещё не финальная версия. Поэтому вполне возможно, что показатели графики изменятся в будущем.
Компьютерная версия игры была показана с ультранастройками, с видеокартой RTX 3080. Вместе с тем приставка PS5 имела чуть большее разрешение, чем Xbox Series X (1872p против 1800p).
Также на компьютере эксперт отметил лучшую дальность прорисовки, чем на консолях. Хотя разница была невелика. Из приставок у PS5 и Series X одинаковые результаты по этому параметру, а Series S оказалась чуть хуже.
Качество текстур в Series S довольно низкое, но вполне приемлемое. На ПК оно будет получше и практически идентично параметрам на PS5 или Series X.
Интересен, по мнению автора, тот факт, что в игре на Xbox другая ориентация в текстурах местности по сравнению с версией для PS5 и компьютера.