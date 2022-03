Играем на современном офисном ноутбуке: тест Core i3 Tiger Lake (1125G4)

Эксперты YouTube-канала PC Support & Gaming Test протестировали в 15 играх ноутбук Dell Inspiron 5410 на базе Intel Core i3 11th Gen 1125G4. Среди этих игр были Apex Legends, Assassin's Creed Valhalla, CS:GO, Crysis Remastered, Cyberpunk 2077, DOOM Eternal, Far Cry 5, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2, Resident Evil 3, Shadow of the Tomb Raider, The Witcher 3: Wild Hunt, Valorant, Watch Dogs: Legion.

В Assassin's Creed Valhalla в 720p на низких настройках в среднем удалось получить около 20 к/с. Максимальная частота кадров вместе с тем составила 21 к/с, минимальная - 19 к/с.

CS:GO запустилась в 720p с низким пресетом. В среднем FPS в ней равнялся 93-94 к/с, максимальное же число кадров составляло 115 к/с, минимальное - 76 к/с.

DOOM Eternal шла в 720p также на низких настройках графики. Производительность в среднем составила здесь 35 к/с. Минимальная частота кадров равнялась 28 к/с, максимальная - 40 к/с.

В Far Cry 5 на низких настройках в разрешении 720p получилось достичь среднего FPS в районе 28 к/с. Минимальное значение производительности составило здесь 26 к/с, максимальное - 30 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с очень низким пресетом в 720p. Средняя частота кадров равнялась в игре 36-37 к/с, минимальная - 30 к/с, максимальная - 40 к/с.