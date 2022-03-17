Играем на современном офисном ноутбуке: тест Core i3 Tiger Lake (1125G4)На нём запустили 15 современных проектов
Эксперты YouTube-канала PC Support & Gaming Test протестировали в 15 играх ноутбук Dell Inspiron 5410 на базе Intel Core i3 11th Gen 1125G4. Среди этих игр были Apex Legends, Assassin's Creed Valhalla, CS:GO, Crysis Remastered, Cyberpunk 2077, DOOM Eternal, Far Cry 5, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2, Resident Evil 3, Shadow of the Tomb Raider, The Witcher 3: Wild Hunt, Valorant, Watch Dogs: Legion.
В Assassin's Creed Valhalla в 720p на низких настройках в среднем удалось получить около 20 к/с. Максимальная частота кадров вместе с тем составила 21 к/с, минимальная - 19 к/с.
CS:GO запустилась в 720p с низким пресетом. В среднем FPS в ней равнялся 93-94 к/с, максимальное же число кадров составляло 115 к/с, минимальное - 76 к/с.
DOOM Eternal шла в 720p также на низких настройках графики. Производительность в среднем составила здесь 35 к/с. Минимальная частота кадров равнялась 28 к/с, максимальная - 40 к/с.
В Far Cry 5 на низких настройках в разрешении 720p получилось достичь среднего FPS в районе 28 к/с. Минимальное значение производительности составило здесь 26 к/с, максимальное - 30 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с очень низким пресетом в 720p. Средняя частота кадров равнялась в игре 36-37 к/с, минимальная - 30 к/с, максимальная - 40 к/с.
На нормальных настройках графики в 720p шла Grand Theft Auto V. В ней средний FPS находился в районе 40 к/с. Минимальная частота кадров при этом составила 36 к/с, максимальная - 44 к/с.
Что касается Red Dead Redemption 2, то она запустилась в разрешении 720p уже с низким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 21 к/с, минимальная - 20 к/с, максимальная - 22 к/с.
На самых низких настройках графики в 720p шла Shadow of the Tomb Raider. Среднее значение производительности в игре составило 31-32 к/с, максимальное - 33 к/с, минимальное - 27 к/с.
В Watch Dogs: Legion удалось получить с низким пресетом в 720p в среднем 22 к/с. При этом максимальная частота кадров здесь равнялась 23 к/с, минимальная - 18 к/с.
Остальные замеры производительности вы можете увидеть в видео ниже.
Конфигурация ноутбука Dell Inspiron 5410:
- процессор Intel Core i3 11th Gen 1125G4 4 Cores 8 Threads (Base Clock:- 2.0 GHz, Boost Clock:- 3.7 GHz);
- оперативная память 16GB DDR4 Upgraded Dual Channel 3200 Mhz (Upgradable Upto 16GB);
- видеокарта Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs;
- накопитель 512GB SSD;
- операционная система Windows 11.