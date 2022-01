Игры на GeForce MX350 - что ждать от бюджетного ноутбука с дискреткой

В ходе тестирования на Lenovo Yoga Slim 7 запустили 20 современных игр. Среди этих проектов оказались: Apex Legends, Battlefield V, CS:GO, Fortnite, Far Cry 5, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Shadow of the Tomb Raider, Valorant, Watch Dogs 2, Forza Horizon 4, Days Gone, Horizon Zero Dawn, Control, Call of Duty: Warzone, Assassin's Creed Valhalla, DOOM Eternal, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2. Все игры шли на операционной системе Windows 10 64 Bit.

В проекте CS:GO, который шёл в 1080p на средних настройках графики, удалось получить средний FPS в пределах 90 к/с. Максимальная частота кадров при этом составила 100 к/с, минимальная - 82 к/с.

Fortnite запускалась также со средним пресетом в 1080p. Среднее число кадров здесь равнялось около 50 к/с. Максимальное значение производительности составляло 57 к/с, минимальное - 45 к/с.

Far Cry 5 шла на низких настройках в 1080p. Средняя производительность при этом составляла 32 к/с, минимальная - 29 к/с, максимальная - 35 к/с.

Forza Horizon 5, как и предыдущая игра, запустилась с низким пресетом в разрешении 1080p. В среднем число кадров здесь сохранялось в районе 40 к/с, минимальное значение равнялось 36 к/с, максимальное - 46 к/с. Вместе с тем Forza Horizon 4 идёт на очень низких настройках в 1080p. Здесь производительность в среднем составляет около 60 к/с. Минимальная частота кадров равняется 52 к/с, максимальная - 60 к/с.

В Grand Theft Auto V на высоких настройках графики с включенным сглаживанием MSAA X2 в разрешении 1080p средний FPS составляет 45-47 к/с. При этом максимум удаётся достичь 51 к/с, а минимальная частота кадров равняется 42 к/с.