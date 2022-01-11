Игры на GeForce MX350 - что ждать от бюджетного ноутбука с дискреткой

Игры на GeForce MX350 - что ждать от бюджетного ноутбука с дискреткойОпределили на YouTube-канале PC Support & Gaming Test
В ходе тестирования на Lenovo Yoga Slim 7 запустили 20 современных игр. Среди этих проектов оказались: Apex Legends, Battlefield V, CS:GO, Fortnite, Far Cry 5, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Shadow of the Tomb Raider, Valorant, Watch Dogs 2, Forza Horizon 4, Days Gone, Horizon Zero Dawn, Control, Call of Duty: Warzone, Assassin's Creed Valhalla, DOOM Eternal, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2. Все игры шли на операционной системе Windows 10 64 Bit.
В проекте CS:GO, который шёл в 1080p на средних настройках графики, удалось получить средний FPS в пределах 90 к/с. Максимальная частота кадров при этом составила 100 к/с, минимальная - 82 к/с.
Fortnite запускалась также со средним пресетом в 1080p. Среднее число кадров здесь равнялось около 50 к/с. Максимальное значение производительности составляло 57 к/с, минимальное - 45 к/с.
Far Cry 5 шла на низких настройках в 1080p. Средняя производительность при этом составляла 32 к/с, минимальная - 29 к/с, максимальная - 35 к/с.
Forza Horizon 5, как и предыдущая игра, запустилась с низким пресетом в разрешении 1080p. В среднем число кадров здесь сохранялось в районе 40 к/с, минимальное значение равнялось 36 к/с, максимальное - 46 к/с. Вместе с тем Forza Horizon 4 идёт на очень низких настройках в 1080p. Здесь производительность в среднем составляет около 60 к/с. Минимальная частота кадров равняется 52 к/с, максимальная - 60 к/с.
В Grand Theft Auto V на высоких настройках графики с включенным сглаживанием MSAA X2 в разрешении 1080p средний FPS составляет 45-47 к/с. При этом максимум удаётся достичь 51 к/с, а минимальная частота кадров равняется 42 к/с.
Days Gone идёт в 900p с низкими установленными параметрами. В среднем частота кадров составляет в игре около 40 к/с. Минимальное значение производительности при этом равняется 33 к/с, максимальное - 42 к/с.
Call of Duty: Warzone запускалась в 720p на низких настройках. Среднее число кадров равнялось в этом случае 42-44 к/с. Максимальная частота кадров составляла при этом 55 к/с, минимальная - 37 к/с.
Assassin's Creed Valhalla идёт с теми же установленными параметрами, что и предыдущий проект (720p, низкие настройки). Средний FPS здесь составляет 19 к/с, минимальный - 18 к/с, максимальный - 21 к/с.
В Red Dead Redemption 2 с низким пресетом в 720p получается достичь в среднем 32-33 к/с. Минимальный FPS при этом равняется 28 к/с, максимальный - 34 к/с.
Результаты тестирования ноутбука в других проектах вы можете посмотреть в видео ниже.
Конфигурация ноутбука Lenovo Yoga Slim 7 82A1009KIN:
- процессор Intel Core i7 10th Gen 1065G7;
- оперативная память 8ГБ DDR4;
- видеокарта NVIDIA GeForce MX350 2ГБ GDDR5;
- SSD 512ГБ.