Как идут игры на ноутбуке за 100 тысяч рублей: i5-11300H + 3050 Ti в деле

В рамках обзора авторы канала PC Support & Gaming Test запустили на ASUS TUF DASH F15 (процессор i5 11th Gen 11300H, видеокарта GeForce RTX 3050) 16 игр. Среди этих проектов - Valorant, The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2, Kena: Bridge of Spirits, Horizon Zero Dawn, Grand Theft Auto V, Genshin Impact, Forza Horizon 5, Forza Horizon 4, Fortnite, Far Cry 6, DOOM Eternal, Cyberpunk 2077, Call of Duty: Warzone, Assassin's Creed Valhalla, Apex Legends.

В Red Dead Redemption 2 на высоких настройках графики в 1080p удалось достичь в среднем 55 к/с. При этом минимальное число кадров составило 43 к/с, максимальное - 60 к/с.

Grand Theft Auto V шла в 1080p с очень высоким пресетом. Средняя производительность в игре составила 80 к/с. Минимальное значение быстродействия оказалось равным 76 к/с, максимальное - 89 к/с.

Genshin Impact на высоких настройках в 1080p позволяла достичь 60 к/с в среднем. Минимальная частота кадров была равна также 60 к/с, максимальная же - 61 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась в 1080p с высоким пресетом. Производительность в среднем составила здесь около 80-85 к/с, максимальная - 94 к/с, минимальная - 78 к/с.