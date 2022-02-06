Как идут игры на ноутбуке за 100 тысяч рублей: i5-11300H + 3050 Ti в деле

Как идут игры на ноутбуке за 100 тысяч рублей: i5-11300H + 3050 Ti в делеВыяснили на YouTube-канале PC Support & Gaming Test
В рамках обзора авторы канала PC Support & Gaming Test запустили на ASUS TUF DASH F15 (процессор i5 11th Gen 11300H, видеокарта GeForce RTX 3050) 16 игр. Среди этих проектов - Valorant, The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2, Kena: Bridge of Spirits, Horizon Zero Dawn, Grand Theft Auto V, Genshin Impact, Forza Horizon 5, Forza Horizon 4, Fortnite, Far Cry 6, DOOM Eternal, Cyberpunk 2077, Call of Duty: Warzone, Assassin's Creed Valhalla, Apex Legends.
В Red Dead Redemption 2 на высоких настройках графики в 1080p удалось достичь в среднем 55 к/с. При этом минимальное число кадров составило 43 к/с, максимальное - 60 к/с.
Grand Theft Auto V шла в 1080p с очень высоким пресетом. Средняя производительность в игре составила 80 к/с. Минимальное значение быстродействия оказалось равным 76 к/с, максимальное - 89 к/с.
Genshin Impact на высоких настройках в 1080p позволяла достичь 60 к/с в среднем. Минимальная частота кадров была равна также 60 к/с, максимальная же - 61 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась в 1080p с высоким пресетом. Производительность в среднем составила здесь около 80-85 к/с, максимальная - 94 к/с, минимальная - 78 к/с.
В Forza Horizon 4 получилось поиграть на ультра-настройках и в разрешении 1080p. Средняя частота кадров в этом случае оказалась равна 85 к/с. Минимальное значение производительности составило в игре 74 к/с, максимальное - 92 к/с.
Far Cry 6 также запускалась на ультра-пресете в 1080p. Производительность оказалась здесь в среднем равной 56 к/с, минимальное число кадров было равно 53 к/с, максимальное - 59 к/с.
Cyberpunk 2077 на умеренных настройках графики в 1080p позволила получить 45 к/с в среднем. При этом минимальное значение быстродействия составляло 41 к/с, а максимальное - 53 к/с.
Call of Duty: Warzone шла на стандартных настройках в 1080p. Вместе с тем средний FPS оказался равен здесь 75 к/с, минимальное число кадров - 68 к/с, максимальное - 93 к/с.
В Assassin's Creed Valhalla со средними настройками в 1080p удалось получить в среднем 65 к/с. Минимальное значение производительности в этом случае составило 60 к/с, максимальное - 72 к/с.
Остальные результаты вы можете увидеть в видео ниже.
Конфигурация ноутбука ASUS TUF DASH F15:
- процессор Intel Core i5 11th Gen 11300H;
- оперативная память 16GB DDR4 Dual Channel 3200 Mhz (Upgradable Upto 24GB);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 (TGP: 75W);
- SSD 1TB M.2 NVMe SSD + 1 Extra SSD Slot;
- операционная система Windows 10 64 Bit.
Отметим, что на январь 2022 года официальная розничная цена в России составляла 97 тысяч рублей.