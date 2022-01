Как идут игры на новейшем процессоре с двумя, но очень мощными ядрами - Intel Celeron G6900

В ходе обзора на YouTube-канале RandomGaminginHD проверили в 9 играх сборку на основе процессора Intel Celeron G6900 на сокете 1700, с видеокартой NVIDIA T1000 и самой бюджетной материнской платой. Среди игровых проектов - The Witcher 3, GTA San Andreas The Definitive Edition, Cyberpunk 2077, CS:GO, Fortnite, Forza Horizon 5, GTA 5, Far Cry 6, Red Dead Redemption 2.

The Witcher 3 шёл в 1080p на высоких настройках графики со средним FPS 43 к/с. При этом в редких и очень редких событиях производительность опускалась до 0 к/с. В целом в процессе игры заметно множество зависаний и заиканий.

GTA San Andreas The Definitive Edition запускалась также с высоким пресетом и в 1080p. В среднем частота кадров здесь равнялась 58 к/с, в редких событиях - 15 к/с, в очень редких - 2 к/с.

На низких настройках в 1080p в Cyberpunk 2077 удалось получить в среднем 47 к/с. В очень редких событиях частота кадров составляла 7 к/с, в редких - 11 к/с.

В CS:GO с минимальными установленными параметрами и в 1080p средняя производительность находилась на уровне 120 к/с. В редких событиях частота кадров равнялась при этом 42 к/с, в крайне редких - 9 к/с.