Как идут игры на новейшем процессоре с двумя, но очень мощными ядрами - Intel Celeron G6900

Как идут игры на новейшем процессоре с двумя, но очень мощными ядрами - Intel Celeron G6900Продемонстрировали на YouTube-канале RandomGaminginHD
В ходе обзора на YouTube-канале RandomGaminginHD проверили в 9 играх сборку на основе процессора Intel Celeron G6900 на сокете 1700, с видеокартой NVIDIA T1000 и самой бюджетной материнской платой. Среди игровых проектов - The Witcher 3, GTA San Andreas The Definitive Edition, Cyberpunk 2077, CS:GO, Fortnite, Forza Horizon 5, GTA 5, Far Cry 6, Red Dead Redemption 2.
The Witcher 3 шёл в 1080p на высоких настройках графики со средним FPS 43 к/с. При этом в редких и очень редких событиях производительность опускалась до 0 к/с. В целом в процессе игры заметно множество зависаний и заиканий.
GTA San Andreas The Definitive Edition запускалась также с высоким пресетом и в 1080p. В среднем частота кадров здесь равнялась 58 к/с, в редких событиях - 15 к/с, в очень редких - 2 к/с.
На низких настройках в 1080p в Cyberpunk 2077 удалось получить в среднем 47 к/с. В очень редких событиях частота кадров составляла 7 к/с, в редких - 11 к/с.
В CS:GO с минимальными установленными параметрами и в 1080p средняя производительность находилась на уровне 120 к/с. В редких событиях частота кадров равнялась при этом 42 к/с, в крайне редких - 9 к/с.
Игра Fortnite шла в 1080p на низких настройках. При этом в среднем число кадров здесь составило 111 к/с, в очень редких событиях - 4 к/с, в редких - 8 к/с.
Forza Horizon 5 не удалось запустить вообще: игра зависла при загрузке.
С высоким пресетом в 1080p запускалась GTA 5. В среднем здесь FPS равнялся 63 к/с, в редких событиях - 4 к/с, в очень редких - 2 к/с.
В Far Cry 6 играть оказалось, к сожалению, невозможно. Частота кадров в ней составляла 1-2 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась со средней частотой около 30 к/с. В целом играть вполне можно, отмечает эксперт.
В заключение ведущий отметил, что процессор Intel Celeron G6900 подойдёт, если вам нужно собрать компьютер для бабушки или дедушки. И даже в этом случае лучше всё же найти процессор с четырьмя ядрами вместо двух.