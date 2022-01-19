Как идут игры на самой мощной видеокарте для тонких офисных ноутбуков - GeForce MX450

Как идут игры на самой мощной видеокарте для тонких офисных ноутбуков - GeForce MX450Проверили на YouTube-канале PC Support & Gaming Test
В выпуске на канале PC Support & Gaming Test протестировали ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 на базе Intel Core i5 11th Gen 1135G7 с видеокартой NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR6. Его проверили в 20 играх. Среди этих проектов - Kena: Bridge of Spirits, GTA Vice City Definitive Edition, GTA San Andreas Definitive Edition, GTA III Definitive Edition, Grand Theft Auto V, Forza Horizon 5, Fortnite, DOOM Eternal, Days Gone, Call of Duty: Warzone, Battlefield V, Assassin's Creed Valhalla, A Plague Tale: Innocence, Watch Dogs: Legion, The Witcher 3: Wild Hunt, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, PUBG, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village.
GTA Vice City Definitive Edition запускалась в 1080p на средних настройках. Здесь частота кадров равнялась в среднем 40 к/с. Минимальное значение производительности при этом составляло 34 к/с, максимальное - 43 к/с.
В GTA San Andreas Definitive Edition также со средним пресетом и в 1080p удавалось получить около 45 к/с в среднем. Вместе с тем минимальное число кадров равнялось 38 к/с, максимальное - 52 к/с.
GTA III Definitive Edition шла в 1080p со средними параметрами графики. Производительность в среднем в этом случае составляла примерно 31-32 к/с. Минимальный FPS равнялся 28 к/с, максимальный - 36 к/с.
В Grand Theft Auto V на высоких настройках в 1080p удаётся получить около 60 к/с в среднем. Максимальный FPS здесь равняется 61 к/с, минимальный - 53 к/с.
В Forza Horizon 5 можно будет поиграть в 1080p на низких настройках. В среднем производительность в проекте составляет 51-53 к/с, минимальное число кадров равняется 48 к/с, максимальное - 56 к/с.
Call of Duty: Warzone запускалась на низких настройках в 1080p. Средний FPS при этом в процессе игры находился на уровне 40 к/с, минимальный - 35 к/с, максимальный - 44 к/с.
Assassin's Creed Valhalla шла с низким пресетом в 1080p. Средняя частота кадров здесь составила примерно 21-22 к/с, минимальная - 19 к/с, максимальная - 24 к/с.
В Shadow of the Tomb Raider на минимальных настройках графики в 1080p производительность в среднем равнялась 60 к/с. Максимально удавалось достичь 63 к/с в игре, а минимальный FPS в ней составлял 55 к/с.
Red Dead Redemption 2 тестировалась на низких настройках в 1080p. В среднем здесь частота кадров составляла 37 к/с, минимальная производительность равнялась 33 к/с, максимальный FPS - 43 к/с.
Resident Evil Village запустилась в 720p с низким пресетом. Средняя производительность в игре находилась в пределах 40-42 к/с. Минимальное значение при этом составило 38 к/с, максимальное - 47 к/с.
Остальные замеры производительности вы можете посмотреть в видео ниже.
Конфигурация ноутбука Lenovo IdeaPad Slim 5 82FG01BAIN:
- процессор Intel Core i5 11th Gen 1135G7;
- оперативная память 16GB DDR4 Dual Channel 3200 Mhz;
- видеокарта NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR6 (Dedicated);
- видеокарта Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs (Integrated);
- SSD 512GB.