Как идут игры на самой мощной видеокарте для тонких офисных ноутбуков - GeForce MX450

В выпуске на канале PC Support & Gaming Test протестировали ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 на базе Intel Core i5 11th Gen 1135G7 с видеокартой NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR6. Его проверили в 20 играх. Среди этих проектов - Kena: Bridge of Spirits, GTA Vice City Definitive Edition, GTA San Andreas Definitive Edition, GTA III Definitive Edition, Grand Theft Auto V, Forza Horizon 5, Fortnite, DOOM Eternal, Days Gone, Call of Duty: Warzone, Battlefield V, Assassin's Creed Valhalla, A Plague Tale: Innocence, Watch Dogs: Legion, The Witcher 3: Wild Hunt, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, PUBG, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village.

GTA Vice City Definitive Edition запускалась в 1080p на средних настройках. Здесь частота кадров равнялась в среднем 40 к/с. Минимальное значение производительности при этом составляло 34 к/с, максимальное - 43 к/с.

В GTA San Andreas Definitive Edition также со средним пресетом и в 1080p удавалось получить около 45 к/с в среднем. Вместе с тем минимальное число кадров равнялось 38 к/с, максимальное - 52 к/с.

GTA III Definitive Edition шла в 1080p со средними параметрами графики. Производительность в среднем в этом случае составляла примерно 31-32 к/с. Минимальный FPS равнялся 28 к/с, максимальный - 36 к/с.

В Grand Theft Auto V на высоких настройках в 1080p удаётся получить около 60 к/с в среднем. Максимальный FPS здесь равняется 61 к/с, минимальный - 53 к/с.

В Forza Horizon 5 можно будет поиграть в 1080p на низких настройках. В среднем производительность в проекте составляет 51-53 к/с, минимальное число кадров равняется 48 к/с, максимальное - 56 к/с.