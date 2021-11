Как идут игры на встроенной графике ноутбуков с Core i3-10110U

На ноутбуке ASUS VivoBook 15 X512FA-EJ363T на базе процессора Intel Core i3 10th Gen 10110U запустили 18 игр. Среди них - Watch Dogs 2, Valorant, The Witcher 3: Wild hunt, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto V, Genshin Impact, Grand Theft Auto Vice City Definitive Edtion, Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edtion, Grand Theft Auto III Definitive Edtion, Fortnite, Far Cry 5, Cyberpunk 2077, CS:GO, Battlefield V, Assassin's Creed Odyssey, eFootball PES 2021 Season Update.

В Watch Dogs 2 максимальная частота кадров равняется 15 к/с, в среднем же этот показатель составляет 14 к/с. В редких событиях производительность снижается до 13 к/с.

Valorant идёт со средней производительностью в районе 45-48 к/с. Максимально же получится достичь частоты кадров, которая равняется 68 к/с. В редких событиях этот показатель опускается до 19 к/с.

The Witcher 3: Wild hunt запускается с 20 к/с в среднем. Максимальное число кадров в этом случае составит 21 к/с. Примерно то же самое вы получите в Far Cry 5: 21 к/с максимум и 18-19 к/с в среднем.

В Shadow of the Tomb Raider получится поиграть с 14-17 к/с в среднем. Максимальное значение при этом составит 18 к/с. Почти такого же уровня получится достичь в Battlefield V, где средний FPS - 14 к/с, максимальный - 17 к/с.

Red Dead Redemption 2 идёт с 9-11 к/с в среднем. Максимальная производительность же будет равняться всего 12 к/с.