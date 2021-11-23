Как идут игры на встроенной графике ноутбуков с Core i3-10110U

Как идут игры на встроенной графике ноутбуков с Core i3-10110UПроверили на YouTube-канале PC Support & Gaming Test
На ноутбуке ASUS VivoBook 15 X512FA-EJ363T на базе процессора Intel Core i3 10th Gen 10110U запустили 18 игр. Среди них - Watch Dogs 2, Valorant, The Witcher 3: Wild hunt, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto V, Genshin Impact, Grand Theft Auto Vice City Definitive Edtion, Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edtion, Grand Theft Auto III Definitive Edtion, Fortnite, Far Cry 5, Cyberpunk 2077, CS:GO, Battlefield V, Assassin's Creed Odyssey, eFootball PES 2021 Season Update.
В Watch Dogs 2 максимальная частота кадров равняется 15 к/с, в среднем же этот показатель составляет 14 к/с. В редких событиях производительность снижается до 13 к/с.
Valorant идёт со средней производительностью в районе 45-48 к/с. Максимально же получится достичь частоты кадров, которая равняется 68 к/с. В редких событиях этот показатель опускается до 19 к/с.
The Witcher 3: Wild hunt запускается с 20 к/с в среднем. Максимальное число кадров в этом случае составит 21 к/с. Примерно то же самое вы получите в Far Cry 5: 21 к/с максимум и 18-19 к/с в среднем.
В Shadow of the Tomb Raider получится поиграть с 14-17 к/с в среднем. Максимальное значение при этом составит 18 к/с. Почти такого же уровня получится достичь в Battlefield V, где средний FPS - 14 к/с, максимальный - 17 к/с.
Red Dead Redemption 2 идёт с 9-11 к/с в среднем. Максимальная производительность же будет равняться всего 12 к/с.
В Grand Theft Auto IV получится достичь значения 34-37 к/с в среднем. Максимальная же производительность будет находиться на уровне 41 к/с.
Grand Theft Auto V пойдёт со средней частотой кадров в районе 25-27 к/с, то есть на 10 кадров меньше, чем в предыдущем случае. Максимум же удастся добиться 28 к/с.
Что касается Genshin Impact, то этот проект запускается с производительностью на уровне 51-52 к/с в среднем. Максимальная же производительность будет равна 58 к/с.
Grand Theft Auto Vice City Definitive Edtion получится запустить с 18-20 к/с в среднем. Максимальный показатель быстродействия в этом случае составит 21 к/с. Примерно то же среднее значение можно получить в Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edtion: 21-23 к/с. Максимальный результат при этом окажется равен 28 к/с.
В Grand Theft Auto III Definitive Edtion удастся получить 24 к/с максимум и 20-23 к/с в среднем. Получше идёт Fortnite: с 43-46 к/с в среднем и 55 к/с в качестве максимального значения быстродействия.
Совсем тяжело идёт на низких настройках в 720p Cyberpunk 2077. Среднее число кадров здесь составит 9 к/с, в редких событиях - 3 к/с, а максимальное значение производительности будет равняться 12 к/с.
Вполне неплохо запускается и CS:GO. В частности, средний FPS составляет в этом проекте 43-48 к/с, а максимальный показатель производительности - 68 к/с.
В Assassin's Creed Odyssey можно добиться только 12-13 к/с в среднем. Максимальное значение быстродействия вместе с тем будет находиться на уровне 15 к/с.
Что же касается eFootball PES 2021 Season Update, то среднее число кадров в этой игре составит 37-38 к/с, максимальное - 44 к/с. В редких событиях будут просадки до 24 к/с.