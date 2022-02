Как идут игры на встройке современного Core i5 для настольных компьютеров

В ходе тестирования авторы канала GameGangsta на сборке на базе Intel Core i5 11600K запустили 25 игр. Среди этих проектов - Grand Theft Auto IV, Counter Strike GO, Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto V, Sniper Elite 4, Just Cause 4, PUBG, Apex Legends, Call of Duty Warzone, Insurgency Sandstorm, Hunt Showdown, Red Read Redemption 2, DIRT 5, Mafia Definitive Edition, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, WRC 10, Days Gone, Resident Evil Village, Back 4 Blood, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, Battlefield 2042, Halo Infinite.

Из игр 2021 года выделяются восемь: WRC 10, Days Gone, Resident Evil Village, Back 4 Blood, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, Battlefield 2042, Halo Infinite.

В WRC 10 с низким пресетом в 720p удалось получить в среднем 40 к/с. В очень редких событиях производительность снижалась до 21 к/с.

Days Gone также запускалась в 720p на низких настройках. Средняя частота кадров в игре составляла около 20 к/с, в крайне редких событиях - всего 4 к/с.

Resident Evil Village шла в разрешении 720p с умеренными установленными параметрами графики. Средний FPS здесь равнялся около 40 к/с. В очень редких событиях это значение опускалось до 18 к/с.

В Back 4 Blood в 720p с низким пресетом производительность в среднем составила 30 к/с. При этом в крайне редких событиях это значение опускалось до 8 к/с.