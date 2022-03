Как недорогой ноутбук 2018-2019 гг. тянет современные игры на встройке

Ноутбук HP 15 DA0411TU в выпуске на канале PC Support & Gaming Test проверили в 15 современных играх. Среди этих проектов - Red Dead Redemption 2, PUBG, Need for Speed Heat, Grand Theft Auto V, Genshin Impact, Fortnite, FIFA 20, Far Cry 5, eFootball PES 2021, Valorant, The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, CS:GO, Assassin's Creed Odyssey, Apex Legends.

PUBG шла в 720p на очень низких настройках графики. Средняя частота кадров здесь составляла 17-19 к/с, минимальная - 12 к/с, максимальная - 19 к/с.

Need for Speed Heat запустилась с низким пресетом в 720p. Средний FPS в игре равнялся 8-9 к/с, минимальный - 7 к/с, максимальный - 9 к/с.

В Grand Theft Auto V удалось получить в 720p на нормальных настройках в среднем 20-22 к/с. Максимальное число кадров при этом составляло 25 к/с, минимальное - 19 к/с.

Fortnite запускалась с низким пресетом в 720p. Средняя производительность равнялась здесь около 40 к/с, минимальная - 23 к/с, максимальная - 49 к/с.

В FIFA 20 на низких настройках в 720p получилось достичь в среднем 39-41 к/с. Максимальная частота кадров в игре составляла 44 к/с, минимальная - 32 к/с.