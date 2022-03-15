Как недорогой ноутбук 2018-2019 гг. тянет современные игры на встройке

Как недорогой ноутбук 2018-2019 гг. тянет современные игры на встройкеВыяснили на YouTube-канале PC Support & Gaming Test
Ноутбук HP 15 DA0411TU в выпуске на канале PC Support & Gaming Test проверили в 15 современных играх. Среди этих проектов - Red Dead Redemption 2, PUBG, Need for Speed Heat, Grand Theft Auto V, Genshin Impact, Fortnite, FIFA 20, Far Cry 5, eFootball PES 2021, Valorant, The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, CS:GO, Assassin's Creed Odyssey, Apex Legends.
PUBG шла в 720p на очень низких настройках графики. Средняя частота кадров здесь составляла 17-19 к/с, минимальная - 12 к/с, максимальная - 19 к/с.
Need for Speed Heat запустилась с низким пресетом в 720p. Средний FPS в игре равнялся 8-9 к/с, минимальный - 7 к/с, максимальный - 9 к/с.
В Grand Theft Auto V удалось получить в 720p на нормальных настройках в среднем 20-22 к/с. Максимальное число кадров при этом составляло 25 к/с, минимальное - 19 к/с.
Fortnite запускалась с низким пресетом в 720p. Средняя производительность равнялась здесь около 40 к/с, минимальная - 23 к/с, максимальная - 49 к/с.
В FIFA 20 на низких настройках в 720p получилось достичь в среднем 39-41 к/с. Максимальная частота кадров в игре составляла 44 к/с, минимальная - 32 к/с.
Far Cry 5 шла в 720p на низких настройках. Средний FPS равнялся здесь 19-20 к/с, минимальный - 16 к/с, максимальный - 21 к/с.
В CS:GO с низким пресетом в 720p в среднем можно получить 60-75 к/с. При этом максимальное число кадров здесь составляет 78 к/с, минимальное - 43 к/с.
Assassin's Creed Odyssey запускалась в 720p на низких настройках. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 10-11 к/с, минимальная - 9 к/с, максимальная - 12 к/с.
В Apex Legends с низким пресетом и в разрешении 720p производительность в среднем составляла 17-20 к/с. Максимальная частота кадров при этом равнялась 27 к/с, минимальная - 15 к/с.
Остальные замеры производительности вы можете посмотреть в видео ниже.
Конфигурация ноутбука HP 15 DA0411TU:
- процессор Intel Core i3 8th Gen 8130U 2 Cores 4 Threads (Base Clock:- 2.2 GHz, Boost Clock:- 3.4 GHz);
- оперативная память 8GB DDR4 Upgraded Dual Channel 2400 Mhz;
- видеокарта Intel UHD Graphics 620 Integrated;
- накопитель 1TB HDD 5400 RPM;
- операционная система Windows 10.