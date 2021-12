Как работают новые игры на ноутбуке с мощным процессором, но слабой видеокартой

Авторы канала PC Support & Gaming Test запустили 15 игр на ноутбуке Lenovo IdeaPad Gaming 3 82K200X6IN на базе процессора AMD Ryzen 5 5600H с видеокартой GeForce GTX 1650. Из игровых проектов в тестировании участвовали The Witcher 3: Wild Hunt, Resident Evil Village, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Grand Theft Auto V, Forza Horizon 5, Forza Horizon 4, Fortnite, Far Cry 6, DOOM Eternal, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Apex Legends, Valorant, Call of Duty: Warzone.

В Resident Evil Village в 1080p с пресетом Customs удалось получить около 50 к/с в среднем. Минимальный FPS при этом составил 41 к/с, максимальный - 71 к/с.

Grand Theft Auto V запустилась на максимальных настройках в 1080p. Средняя частота кадров равнялась 65 к/с, минимальное значение было 62 к/с, максимальное - 70 к/с.

Forza Horizon 5 идёт в 1080p на высоких настройках со средним числом кадров в пределах 65 к/с. Минимальная производительность была равна в этом случае 61 к/с, максимальная - 71 к/с.

Forza Horizon 4 запускается с ультра-параметрами графики в разрешении 1080p. Средний FPS здесь - около 70 к/с. Минимальное значение производительности составляет 64 к/с, максимальное - 77 к/с.

В Fortnite можно поиграть на высоких настройках в 1080p. В этом случае число кадров в среднем составит примерно 65 к/с, максимальное значение - 77 к/с, минимальное - 63 к/с.