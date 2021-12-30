Как работают новые игры на ноутбуке с мощным процессором, но слабой видеокартой

Как работают новые игры на ноутбуке с мощным процессором, но слабой видеокартойУзнали на YouTube-канале PC Support & Gaming Test
Авторы канала PC Support & Gaming Test запустили 15 игр на ноутбуке Lenovo IdeaPad Gaming 3 82K200X6IN на базе процессора AMD Ryzen 5 5600H с видеокартой GeForce GTX 1650. Из игровых проектов в тестировании участвовали The Witcher 3: Wild Hunt, Resident Evil Village, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Grand Theft Auto V, Forza Horizon 5, Forza Horizon 4, Fortnite, Far Cry 6, DOOM Eternal, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Apex Legends, Valorant, Call of Duty: Warzone.
В Resident Evil Village в 1080p с пресетом Customs удалось получить около 50 к/с в среднем. Минимальный FPS при этом составил 41 к/с, максимальный - 71 к/с.
Grand Theft Auto V запустилась на максимальных настройках в 1080p. Средняя частота кадров равнялась 65 к/с, минимальное значение было 62 к/с, максимальное - 70 к/с.
Forza Horizon 5 идёт в 1080p на высоких настройках со средним числом кадров в пределах 65 к/с. Минимальная производительность была равна в этом случае 61 к/с, максимальная - 71 к/с.
Forza Horizon 4 запускается с ультра-параметрами графики в разрешении 1080p. Средний FPS здесь - около 70 к/с. Минимальное значение производительности составляет 64 к/с, максимальное - 77 к/с.
В Fortnite можно поиграть на высоких настройках в 1080p. В этом случае число кадров в среднем составит примерно 65 к/с, максимальное значение - 77 к/с, минимальное - 63 к/с.
Far Cry 6 идёт на высоких настройках в 1080p. Средняя производительность здесь равняется 44-45 к/с, максимальное значение составляет 47 к/с, минимальное - 40 к/с.
Assassin's Creed Valhalla запускается со средним пресетом в 1080p. Средний FPS составляет в игре 45 к/с, минимальный - 42 к/с, максимальный - 47 к/с.
В Call of Duty: Warzone в 1080p с пресетом Custom удаётся достичь 50 к/с в среднем. Максимальное значение производительности здесь равняется 58 к/с, минимальное - 48 к/с.
Остальные значения производительности вы можете найти в видео ниже.
Характеристики протестированного ноутбука Lenovo IdeaPad Gaming 3 82K200X6IN:
- процессор AMD Ryzen 5 5600H 6 Cores 12 Threads (Base Clock:- 3.3GHz, Boost Clock:- 4.2GHz);
- оперативная память 16GB DDR4 Upgraded Dual Channel 3200 Mhz (Upgradable Upto 16GB);
- видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6;
- SSD 512 ГБ.