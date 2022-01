Как тянет игры старый бюджетный ноутбук с процессором Intel Core i3-5005U

Эксперты канала PC Support & Gaming Test выяснили, как современные игровые проекты запускаются на ноутбуке HP 15-AY005TX на базе Intel Core i3 5005U. Среди этих игр - Valorant, Tomb Raider 2013, The Witcher 3: Wild Hunt, Need for Speed Heat, Mafia: Definitive Edition, Grand Theft Auto V, Genshin Impact, GTA Vice City Definitive Edition, GTA San Andreas Definitive Edition, GTA III Definitive Edition, Fortnite, Days Gone, Cricket 19, CS:GO, Apex Legends, Watch Dogs 2.

Need for Speed Heat шла в 720p на низких настройках графики. В этом случае удалось получить в среднем 13-14 к/с. При этом минимальное значение равнялось 12 к/с, максимальное - 16 к/с.

Grand Theft Auto V запустилась также в 720p и с нормальным пресетом. Средний FPS составил в игре 18-19 к/с. Минимальная частота кадров была в пределах 16 к/с, максимальная - 20 к/с.

В 720p и с низкими установленными параметрами графики GTA Vice City Definitive Edition идёт со средней частотой кадров в районе 12-14 к/с. Вместе с тем минимальное значение производительности составляло в процессе игры 10 к/с, максимальное - 14 к/с.

GTA San Andreas Definitive Edition запустили также на низких настройках и в разрешении 720p. Производительность при этом в среднем оказалась равной 13-14 к/с. Минимальное число кадров составляло 11 к/с, максимальное - 16 к/с.