Как тянет игры старый бюджетный ноутбук с процессором Intel Core i3-5005U

Как тянет игры старый бюджетный ноутбук с процессором Intel Core i3-5005UВыяснили на канале PC Support & Gaming Test на YouTube
Эксперты канала PC Support & Gaming Test выяснили, как современные игровые проекты запускаются на ноутбуке HP 15-AY005TX на базе Intel Core i3 5005U. Среди этих игр - Valorant, Tomb Raider 2013, The Witcher 3: Wild Hunt, Need for Speed Heat, Mafia: Definitive Edition, Grand Theft Auto V, Genshin Impact, GTA Vice City Definitive Edition, GTA San Andreas Definitive Edition, GTA III Definitive Edition, Fortnite, Days Gone, Cricket 19, CS:GO, Apex Legends, Watch Dogs 2.
Need for Speed Heat шла в 720p на низких настройках графики. В этом случае удалось получить в среднем 13-14 к/с. При этом минимальное значение равнялось 12 к/с, максимальное - 16 к/с.
Grand Theft Auto V запустилась также в 720p и с нормальным пресетом. Средний FPS составил в игре 18-19 к/с. Минимальная частота кадров была в пределах 16 к/с, максимальная - 20 к/с.
В 720p и с низкими установленными параметрами графики GTA Vice City Definitive Edition идёт со средней частотой кадров в районе 12-14 к/с. Вместе с тем минимальное значение производительности составляло в процессе игры 10 к/с, максимальное - 14 к/с.
GTA San Andreas Definitive Edition запустили также на низких настройках и в разрешении 720p. Производительность при этом в среднем оказалась равной 13-14 к/с. Минимальное число кадров составляло 11 к/с, максимальное - 16 к/с.
Средняя производительность в GTA III Definitive Edition в 720p и на низких настройках составила также 13-14 к/с. Минимальная частота кадров при этом здесь равнялась 9 к/с, а максимальная - 17 к/с.
В разрешении 720p и с очень низким пресетом CS:GO шла с примерно 45-50 к/с в среднем. Максимальное значение производительности составляло 60 к/с, минимальное - 32 к/с.
Проект Apex Legends запускался на очень низких настройках в 720p. Производительность в этом случае была равна 13-19 к/с в среднем, минимально удалось достичь 9 к/с, максимально - 26 к/с.
Остальные значения производительности вы можете посмотреть в видео ниже.
Конфигурация HP 15-AY005TX:
- процессор Intel Core i3 5005U;
- оперативная память 8 ГБ DDR3 1600 МГц Dual Channel;
- GPU 1 AMD Radeon R5 M430/R5 M330 2GB DDR3;
- GPU 2 Intel HD Graphics 5500;
- HDD 1 ТБ HDD (5400) Rpm.