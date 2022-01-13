Как выглядят современные компьютерные игры на старом ЭЛТ-телевизоре

Как выглядят современные компьютерные игры на старом ЭЛТ-телевизореПоказали на YouTube-канале RandomGaminginHD
Эксперты канала RandomGaminginHD на YouTube проверили, как будут идти современные компьютерные игровые проекты на старой модели телевизора. Для этого был выбран Philips 28PW6451/05 Specs (дисплей - 28 дюймов, 16:9, 50 Гц).
К ЭЛТ-телевизору был подключен компьютер на базе Intel Core i5 10400 с видеокартой NVIDIA T1000. Вне зависимости от разрешения изображение отображалось на телевизоре с частотой обновления в 50 Гц.
Ведущий отмечает, что чёткость картинки в играх не очень хорошая. При этом контрастность и качество цвета впечатляют. Так, в Fallout 4 всё это продемонстрировано очень ярко. Кроме того, в этой игре превосходное качество звука.
В Cyberpunk 2077 цвета и изображения в целом тоже впечатляют. На экране невозможно прочитать текст, однако графика «перекрывает» этот недостаток.
GTA San Andreas, в частности её первая версия, выглядит, по словам эксперта, на старом телевизоре по-особенному, а в некоторых моментах даже вполне хорошо.
Red Dead Redemption 2 похожа на Fallout 4. Здесь также отличное качество звука, контрастность.
Наконец, Forza Horizon 5 выделяется цветовой палитрой. Она далеко не идеальна, однако всё равно даёт возможность получить уникальный опыт игры на старом устройстве. Здесь также отлично показана мексиканская местность.