Как выглядят современные компьютерные игры на старом ЭЛТ-телевизоре

Ведущий отмечает, что чёткость картинки в играх не очень хорошая. При этом контрастность и качество цвета впечатляют. Так, в Fallout 4 всё это продемонстрировано очень ярко. Кроме того, в этой игре превосходное качество звука.

В Cyberpunk 2077 цвета и изображения в целом тоже впечатляют. На экране невозможно прочитать текст, однако графика «перекрывает» этот недостаток.

GTA San Andreas, в частности её первая версия, выглядит, по словам эксперта, на старом телевизоре по-особенному, а в некоторых моментах даже вполне хорошо.

Red Dead Redemption 2 похожа на Fallout 4. Здесь также отличное качество звука, контрастность.

Наконец, Forza Horizon 5 выделяется цветовой палитрой. Она далеко не идеальна, однако всё равно даёт возможность получить уникальный опыт игры на старом устройстве. Здесь также отлично показана мексиканская местность.