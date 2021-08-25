Компьютерные игры смогут определять оскорбления в голосовом чате автоматически

OTTO создана на базе нейросетей и машинного обучения. Сервис способен анализировать речь по нескольким параметрам. При этом окончательно определять сообщения как оскорбительные должны будут люди.

Идея внедрения подобной разработки пришла сотрудникам Unity в связи со случаями токсичного поведения геймеров в играх. Согласно исследованию, проведённому в США, 68 процентов игроков сталкивались с подобным. 46 процентов при этом натыкаются на оскорбления время от времени, 21 процент - часто или почти всегда. Бросить игру в этом случае могут 67 процентов.