Компьютерные игры смогут определять оскорбления в голосовом чате автоматически

Компьютерные игры смогут определять оскорбления в голосовом чате автоматическиЭто будет происходить с помощью платформы OTO
Компания Unity, сообщается в материале, закупила у разработчиков OTTO инструмент для анализа голосовых сообщений в играх. Сумма сделки неизвестна, однако есть информация о том, что этот сервис будет внедрён в Vivox - сервис для коммуникации игроков в Rainbow Six Siege, PUBG, League of Legends и прочих подобных проектах.
OTTO создана на базе нейросетей и машинного обучения. Сервис способен анализировать речь по нескольким параметрам. При этом окончательно определять сообщения как оскорбительные должны будут люди.
Идея внедрения подобной разработки пришла сотрудникам Unity в связи со случаями токсичного поведения геймеров в играх. Согласно исследованию, проведённому в США, 68 процентов игроков сталкивались с подобным. 46 процентов при этом натыкаются на оскорбления время от времени, 21 процент - часто или почти всегда. Бросить игру в этом случае могут 67 процентов.