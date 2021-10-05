Консоли в интернет-магазине "М.Видео" почти сразу после появления раскупили боты

Компания "М.Видео" утверждает в сообществе M.Game, что обязательно сообщит о возможности предзаказа игровых устройств. В то же время, говорит пользователь, на сайте эти консоли появляются в наличии ночью, а затем исчезают за пять минут. Пример - Microsoft Xbox Series S 512GB, которую раскупили боты моментально. Через некоторое время эти модели можно будет найти уже на Avito.

Ещё один вопрос, добавляет автор, - почему итоговая цена консоли оказывается равна не 26 990 рублям, а 30 тысячам и выше, если на официальном сайте Xbox указана старая стоимость.