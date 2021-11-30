Кто и когда создал первые видеоигры

Кто и когда создал первые видеоигрыРассказывает эксперт The Conversation
Считается, что первую видеоигру разработал Кристофер Стрейчи. Правда, собственно компьютеры он не изобретал, зато был знаком с одним из создателей современных ПК Аланом Тьюрингом.
Когда Стрейчи узнал о компьютере Mark I в Манчестерском университете, он попросил у Тьюринга копию руководства по программированию. Благодаря этому руководству он и смог в будущем создать первую игру - цифровые шашки. Сам Кристофер Стрейчи, правда, не дал ей названия.
Одновременно со Стрейчи работал над игрой в крестики-нолики А.С. (Сэнди) Дуглас. Предназначена она была для компьютера EDSAC Кембриджского университета. И это далеко не весь список людей, которые создавали самые первые версии игр.
А если говорить о времени появления первых видеоигр, то это был 1972 год. В данный период как раз была выпущена первая игровая консоль Magnavox Odyssey.