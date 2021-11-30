Кто и когда создал первые видеоигры

Считается, что первую видеоигру разработал Кристофер Стрейчи. Правда, собственно компьютеры он не изобретал, зато был знаком с одним из создателей современных ПК Аланом Тьюрингом.

Когда Стрейчи узнал о компьютере Mark I в Манчестерском университете, он попросил у Тьюринга копию руководства по программированию. Благодаря этому руководству он и смог в будущем создать первую игру - цифровые шашки. Сам Кристофер Стрейчи, правда, не дал ей названия.