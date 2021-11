Лучший игровой процессор среднего уровня: Core i5-12600K против 10600K и AMD Ryzen 5 5600X

Эксперты канала Benchmarks for Gamers проверили быстродействие процессоров Core i5-12600K, Core i5-10600K, AMD Ryzen 5 5600X в восьми игровых проектах. Среди игр - Mount & Blade II: Bannerlord, Call of Duty: Warzone, Microsoft Flight Simulator, F1 2021, Far Cry 6, Fortnite (на настройках графики Competitive и Epic), Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion. Все игры запускались в разрешении 1080p.

В Mount & Blade II: Bannerlord лидирует конфигурация на базе Core i5-12600K: средняя частота кадров с ней равняется 170-175 к/с. Немного отстаёт Ryzen 5 5600X со 160 к/с в среднем, а хуже всего результаты получаются с Core i5-10600K - около 140 к/с.

Call of Duty: Warzone на ультра-настройках идёт значительно лучше по сравнению с остальными вариантами на i5-12600K: 175-180 к/с в среднем. Частота кадров у Ryzen 5 5600X составляет в среднем 140-145 к/с, а у Core i5-10600K - 125-130 к/с.

А вот в Microsoft Flight Simulator значительной разницы в результатах не оказалось. В среднем производительность равнялась у i5-10600K - 60-61 к/с, у i5-12600K - 74-75 к/с, у Ryzen 5 5600X - 64-65 к/с.

На ультра-высоких настройках F1 2021 лучше всего запускается с Ryzen 5 5600X: средняя частота кадров составляет здесь около 335-337 к/с. С Core i5-12600K результат чуть пониже - в пределах 300 к/с в среднем. А наименее подходящим процессором оказался i5-10600K с 291 к/с.