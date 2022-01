Лучший процессор среднего класса: i5-12400 против Ryzen 5 5600X в «тяжёлых» играх

Эксперты канала проверили сборки на базе Intel Core i5-12400 и AMD Ryzen 5 5600X в восьми проектах. Из них - Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Watch Dogs Legion. Запускались игры в разрешении 1080p.

Assassin's Creed Valhalla на очень высоких настройках в 1080p шла со средней производительностью с Core i5-12400 - 112 к/с, с Ryzen 5 5600X - 111 к/с.

Far Cry 6 запустилась на ультра-настройках в разрешении 1080p. В среднем здесь с Core i5-12400 удалось достичь 122 к/с, с Ryzen 5 5600X - 116 к/с.

С высоким пресетом в 1080p в Cyberpunk 2077 средний FPS оказался равен с Intel - 117 к/с, с AMD - 112 к/с.

В 1080p с ультра-параметрами графики в Hitman 3 в среднем частота кадров с Core i5-12400 составила 135 к/с, с Ryzen 5 5600X - 131 к/с.