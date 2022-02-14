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На что способен комп со старым процессором и новейшей видеокартой: тест i5-2400 + 3050

Проверили сборку на YouTube-канале ShadowSeven
В выпуске на канале ShadowSeven протестировали конфигурацию на базе Core i5-2400 с RTX 3050.
На что способен комп со старым процессором и новейшей видеокартой: тест i5-2400 + 3050

Эксперты YouTube-канала ShadowSeven запустили в восьми игровых проектах сборку на основе процессора Intel Core i5-2400 с видеокартой GeForce RTX 3050. Среди этих игр - Forza Horizon 5, CS: GO, Fortnite, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption, Assassin's Creed Valhalla, Days Gone, God of War. Тестирование проводилось в разрешении 1080p.

В Forza Horizon 5 на ультра-настройках удалось достичь в среднем 60-65 к/с. Минимальное значение производительности составляло 28 к/с, максимальное - 80 к/с.

CS: GO с низким пресетом шла со средней частотой кадров в пределах 170-180 к/с. Максимальное значение при этом равнялось 379 к/с, минимальное - 1 к/с.

На низких настройках с DX12 запустилась Fortnite. Здесь средний FPS находился в пределах 80-90 к/с, минимальный - 48 к/с, максимальный - 147 к/с.

Шла с ультра-пресетом также Horizon Zero Dawn. В среднем удалось получить в ней 45-50 к/с. Минимальное значение быстродействия находилось при этом в районе 14 к/с, максимальное - 66 к/с.

На что способен комп со старым процессором и новейшей видеокартой: тест i5-2400 + 3050

В Red Dead Redemption на ультра-настройках с DLSS средняя частота кадров равнялась около 35-40 к/с. Минимальный FPS составил в игре 17 к/с, максимальный - 47 к/с.

Assassin's Creed Valhalla запустилась с очень высоким пресетом. В среднем в этой игре производительность равнялась 35 к/с. Минимальное число кадров при этом составило 17 к/с, максимальное - 45 к/с.

Также на очень высоких настройках шла Days Gone. Средний FPS в ней находился в пределах 45-50 к/с, минимальный - 15 к/с, максимальный - 64 к/с.

В God of War с ультра-пресетом и DLSS в среднем удалось получить около 45 к/с. Максимальная частота кадров при этом равнялась 54 к/с, минимальная - 33 к/с.

Конфигурация протестированного ПК:

  • процессор Intel Core i5-2400 3.1GHZ;
  • видеокарта GIGABYTE EAGLE NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB;
  • оперативная память 16GB DDR3 1600Mhz (4x4 dual channel);
  • операционная система Windows 10 Pro;
  • SSD 128GB KingSpec;
  • HDD 2TB External;
  • материнская плата ASRock Z77 Extreme4;
  • блок питания 450W 80+ Bronze.
Источник: ShadowSeven
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