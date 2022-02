На что способен комп со старым процессором и новейшей видеокартой: тест i5-2400 + 3050

Эксперты YouTube-канала ShadowSeven запустили в восьми игровых проектах сборку на основе процессора Intel Core i5-2400 с видеокартой GeForce RTX 3050. Среди этих игр - Forza Horizon 5, CS: GO, Fortnite, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption, Assassin's Creed Valhalla, Days Gone, God of War. Тестирование проводилось в разрешении 1080p.

В Forza Horizon 5 на ультра-настройках удалось достичь в среднем 60-65 к/с. Минимальное значение производительности составляло 28 к/с, максимальное - 80 к/с.

CS: GO с низким пресетом шла со средней частотой кадров в пределах 170-180 к/с. Максимальное значение при этом равнялось 379 к/с, минимальное - 1 к/с.

На низких настройках с DX12 запустилась Fortnite. Здесь средний FPS находился в пределах 80-90 к/с, минимальный - 48 к/с, максимальный - 147 к/с.

Шла с ультра-пресетом также Horizon Zero Dawn. В среднем удалось получить в ней 45-50 к/с. Минимальное значение быстродействия находилось при этом в районе 14 к/с, максимальное - 66 к/с.