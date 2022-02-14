На что способен комп со старым процессором и новейшей видеокартой: тест i5-2400 + 3050

В Red Dead Redemption на ультра-настройках с DLSS средняя частота кадров равнялась около 35-40 к/с. Минимальный FPS составил в игре 17 к/с, максимальный - 47 к/с.

Assassin's Creed Valhalla запустилась с очень высоким пресетом. В среднем в этой игре производительность равнялась 35 к/с. Минимальное число кадров при этом составило 17 к/с, максимальное - 45 к/с.

Также на очень высоких настройках шла Days Gone. Средний FPS в ней находился в пределах 45-50 к/с, минимальный - 15 к/с, максимальный - 64 к/с.

В God of War с ультра-пресетом и DLSS в среднем удалось получить около 45 к/с. Максимальная частота кадров при этом равнялась 54 к/с, минимальная - 33 к/с.

Конфигурация протестированного ПК: